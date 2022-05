Τεχνολογία - Επιστήμη

Έλον Μασκ: Αν πεθάνω μυστηριωδώς...

Σε μία ανάρτηση - γρίφο για δυνατούς λύτες προχώρησε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ και προκάλεσε σάλο. Και φυσικά η ανάρτηση έγινε, μέσω του twitter, το οποίο εξαγόρασε πριν από μερικές μέρες.

Ξημερώματα Δευτέρας ο Έλον Μασκ έγραψε ένα αινιγματικό tweet, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες είναι περισσότερα από 61.000 retweets και σχεδόν 500.000 likes.

«If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya» έγραψε ο Έλον Μασκ. Δηλαδή «αν πεθάνω υπό μυστηριώδεις συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα»…

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Το τι ακριβώς ήθελε να πει ίσως δεν θα το μάθουμε ποτέ…

