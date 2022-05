Πολιτική

Κατρίνης στον ΑΝΤ1: 180000 ζήτησαν επιστροφή του ΠΑΣΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τη χθεσινή διαδικασία, τη συμμετοχή του κόσμου και τις προσδοκίες του, μίλησε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Για «συγκλονιστική συμμετοχή» του κόσμου, που «επικαιροποίησε τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ», έκανε λόγο ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για τη χθεσινή ψηφοφορία.

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι, «σχεδόν 180.000 πολίτες ζήτησαν να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής» και διαβεβαίωσε πως, τόσο ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης όσο και τα μέλη του, έχουν λάβει «το μήνυμα της προσδοκίας του κόσμου».

«Οι ενέργειες της κυβέρνησης ζητούν δράσεις κι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει», τόνισε και κατέληξε κάνοντας λόγο για «ισχυρούς δεσμούς του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία». «Είναι στέρεοι και θα τους επιβεβαιώσουμε», είπε σχετικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολύνεκρο ναυάγιο στο Μαρόκο

Τροχαίο στην Μονεμβασιά: Σοκάρει η μαρτυρία του Αντιδημάρχου (βίντεο)'

Κούβα: Δεκάδες νεκροί από την έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga