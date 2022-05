Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός – Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Δωρεάν γιατρός, εξετάσεις και κατ’ οίκον νοσηλεία

Ο Υπουργός Υγείας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το σύστημα του προσωπικού γιατρού. Οι επικουρικοί υγειονομικοί και όσοι είναι σε αναστολή.

«Ανοίγοντας το μέτρο σε όλους τους γιατρούς, λέμε στον πολίτη ότι, με ελευθερία επιλογής, θα σε παρακολουθεί ένας γιατρός, θα σου γράφει τις εξετάσεις, χωρίς καμία συμμετοχή του ασθενείς. Άρα ο πολίτης είναι δωρεάν γραμμένος στο γιατρό», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Υγείας, περιγράφοντας τον προσωπικό γιατρό και το πώς θα λειτουργεί.

Εξήγησε για την κατ’οικον νοσηλεία, ότι, συνδέεται κυρίως με τον πληθυσμό που έχει προβλήματα κινητικότητας.

«Έχουμε νοσοκομειακοκεντρικό σύστημα, λόγω του ότι ο πολίτης δεν έχει πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη κι αυτό τον στέλνει στο νοσοκομείο. Θέλουμε να έχει έναν πρώτο γιατρό που θα τον συμβουλεύει και θα τον κατευθύνει, χωρίς να τον αποκλείει από το νοσοκομείο», περιέγραψε τη φιλοσοφία του συστήματος.

Από πλευράς γιατρών, είπε πως, «προσπαθούμε να ανοίξουμε το σύστημα σε όλους τους γιατρούς. Οι γιατροί, πέρα από τους μισθούς τους, θα παίρνουν έξτρα χρήματα».

Σχετικά με τις ειδικότητες που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, σημείωσε πως, «ο προσωπικός είναι ο γενικός γιατρός και ο οικογενειακός ο παθολόγος», δίνεται ωστόσο μέσω του προγράμματος η «δυνατότητα στους χρόνια πάσχοντες να έχουν τον ειδικό γιατρό τους».

Αναφορικά με το σύστημα συνταγογράφησης των εξετάσεων, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως, «δεν αλλάζει κάτι στο σύστημα των εξετάσεων μέσω ΕΟΠΥΥ, αφού θα μπορεί να τις γράφει ο γιατρός». Συμπλήρωσε όμως ότι, παρατηρείται έλλειψη σε είδη εξετάσεων στα Κέντρα Υγείας κι αναγκάζεται ο πολίτης να πάει έξω.

«Αυτές οι ελλείψεις είτε θα καλυφθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε ο διαγνωστικό θα κάνει συνεργασία και ο πολίτης δεν θα πληρώνει», είπε σχετικά, εξηγώντας ότι, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα δοθούν 250.000.000 ευρώ σε Κέντρα Υγείας, ώστε να αναβαθμιστούν και «να μπορεί ο πολίτης να κάνει δωρεάν τις εξετάσεις του».

Για την επιτυχία του προγράμματος, συγκριτικά με τις αποτυχίες προηγούμενων, ο Υπουργός Υγείας εξήγησε πως το σχέδιο έχει τρεις άξονες.

Να επικοινωνηθεί σωστά, ώστε να το καταλάβει ο κόσμος

Να δοθούν κίνητρα στους πολίτες, όπως εκπτώσεις στη συμμετοχή τους σε ιατρικές πράξεις και προτεραιοποίηση σε ραντεβού

Να το «αγκαλιάσουν» οι γιατροί

Ως προς το ποιοι γιατροί θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είπε πως «θα είναι ανοιχτό το σύστημα κι όποιος θέλει, θα μπαίνει. Η συμμετοχή εξαρτάται από το οικονομικό κίνητρο» και εξήγησε πως «ο οικογενειακός γιατρός παίρνει έχει 2000 ευρώ, είτε έχει 2 είτε 2000 ασθενείς, στον προσωπικό θα παίρνει χρήματα ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών του χρήματα».

Ανέφερε επίσης, πως, δεν θα ισχύει το πλαφόν των ραντεβού όπως στους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, που τελειώνουν γρήγορα, αναγκάζοντας τον πολίτη να πληρώσει για τις υπηρεσίες υγείας.

Το νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο ή την Τετάρτη και έπονται οι υπουργικές αποφάσεις. Θα υπάρξει μεταβατική περίοδος έως τον Αύγουστο.

Για το επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία, ο Θάνος Πλεύρης εξήγησε πως οι συμβάσεις τους είναι έως τις 31/12 και δεν κόβεται, καθώς πρόκειται για το ειδικό προσωπικό που ήρθε να καλύψει τις θέσεις των ανεμβολίαστων υγειονομικών, που τέθηκαν σε αναστολή.

«Όταν επιστρέφει ο ανεμβολιάστος που εμβολιάστηκε, δεν επιστρέφει ο αναπληρωματικός, αφού καλύφθηκε η θέση του», διευκρίνισε λέγοντας πως, θέλουμε να βρούμε ρύθμιση, ώστε να παραμείνει αυτό το προσωπικό».

Ειδικά για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και το ενδεχόμενο επιστροφής τους στο ΕΣΥ, ξεκαθάρισε πως «έχουν επιλέξει να μην εργάζονται, γιατί η πολιτεία τους έθεσε σε αναστολή και ότι, «το μέτρο ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου».

«Όσο διαρκεί η πανδημία, θα είναι σε αναστολή. Κατ’ελάχιστον οι γιατροί κι οι νοσηλευτές, παραβιάζουν τους κανόνες. Αν αλλάξουν τα δεδομένα της πανδημίας, θα το δούμε», σημείωσε, καταλήγοντας ότι, πρόκειται για 3500 υγειονομικούς που είναι σε αναστολή, οι 1000 εκ των οποίων έχουν νοσήσει και επέστρεψαν με το πιστοποιητικό νόσησης.

