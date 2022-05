Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη

Ανέβηκε θέση στην παγκόσμια κατάταξη η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε μία θέση και πλέον βρίσκεται στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης με 4.596 βαθμούς, στον σχετικό πίνακα της WTA. Στην κορυφή, παρέμεινε η Ιγκα Σφιάτεκ με 7.061 βαθμούς, ενώ στην δεύτερη θέση, επανήλθε η Τσέχα, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (5.011β) και στην τρίτη, υποχώρησε η Ισπανίδα, Πάολα Μαντόσα (4.720β).

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σφιάτεκ (Πολωνία) 7.061 βαθμοί

2. Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) 5.011

3. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 4.720

4. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.596

5. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 4.446

6. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 4.152

7. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.895

8. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 3.721

9. Ντανιέλε Κόλινς (ΗΠΑ) 3.211

10. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 3.135

