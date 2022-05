Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: το βίντεο της φρίκης και το βίαιο παρελθόν του δράστη

Καρέ - καρέ έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του δράστη, στο φαρμακείο. Φαίνεται να τραβά από τα μαλλιά την σορό της άτυχης γυναίκας. Τι λένε συγγενείς του θύματος. Γιατί πρώην σύντροφος του είχε κινηθεί νομικά εναντίον του.





Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη, απεσταλμένης του ΑΝΤ1 στην Καβάλα

Θλίψη, πόνος και οργή. Συγγενείς της άτυχης φαρμακοποιού που έσβησε βίαια από τα χέρια του συζύγου της, ξεσπούν.

Όπως λέει ο θείος της, Π. Παπαδόπουλος, «θα ήθελα να ακούσει τα λόγια μου, να του πω ότι δεν είναι άντρας, όχι μόνο άντρας ούτε άνθρωπος δεν είναι. Να αφήσεις τα παιδιά σου ορφανά; Με ποιο δικαίωμα ρε; Ποιος είσαι; Θεός; Ζηλιάρης, γιατί; Επειδή η γυναίκα του κατάφερε στη ζωή της κάτι και αυτός ήταν μίζερος; Ναι, σε αυτό ζήλευε.....Εμείς φυσικά δεν θα γεμίσουμε το κενό που έχει δημιουργηθεί, αλλά τα παιδιά δεν θα τα αφήσουμε ορφανά...»

Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον της, η άτυχη γυναίκα ανεχόταν επί χρόνια την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της, τόσο προς την ίδια, όσο και προς τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Ο Αλέξανδρος Σταθόπουλος, εξάδελφος της άτυχης γυναίκας, λέει «εμείς δεν ξέραμε τίποτα, γιατί ήταν σίγουρη ότι θα χώριζε, με διαδικασίες πολιτισμένες. Το είχε τραβήξει πάρα πολλά χρόνια, δεν άντεχε στο τέλος, η ψυχολογία της είχε χαλάσει τελείως. Βίωνε βία, τώρα μάθαμε ας πούμε ότι ήταν βίαιος πολύ, της έλεγε και άσχημες κουβέντες και επίθεση της έκανε, τώρα πριν λίγο τα μάθαμε, από τη μητέρα της, τις λεπτομέρειες που τώρα πια δεν εξυπηρετούν κάτι, είναι αργά».

Η πρώτη εξαδέλφη της άτυχης φαρμακοποιού λέει στον ΑΝΤ1 πως «χάθηκε άδικα το κορίτσι. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της. Θέλω να πω ότι ήταν χαρούμενος άνθρωπος, ήθελε να προσφέρει, ήθελε να κάνει καλό, πάντα έκανε καλό σε όλους Δεν ήξερα τίποτα, το κράταγε φαίνεται για τον εαυτό της».

Ψυχρός, αμετανόητος και αμίλητος ήταν σε όλη την διάρκεια της νοσηλείας του, στο Νοσοκομείο Καβάλας, ο καθ’ ομολογίαν του συζυγοκτόνος.

Όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης, Διοικητής του Νοσοκομείου Καβάλας, «δεν εκδηλώνεται, δεν μιλάει με τους γιατρούς μας. Οι ψυχίατροι τον επισκέφθηκαν και σήμερα... δεν ανταποκρίνεται. Δεν απαντάει σε καμία ερώτηση τους και σε γενικές γραμμές είναι κρυμμένος πίσω από τον εαυτό του».

Το βίντεο της φρίκης

Το απόγευμα της Δευτέρας έλαβε εξιτήριο ο δράστης και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, όπου θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη το πρωί, οπότε αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί.

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους και το βίντεο της φρίκης, από τις κάμερες ασφαλείας του φαρμακείου.

Όπως προκύπτει από το βίντεο, περίπου στις 16.30 της Πέμπτης, η Αΐντα και ο σύζυγός της μπήκαν στο φαρμακείο, κρατώντας καφέδες, και κατέβασαν τα στόρια.

Σε κάποια στιγμή, ο άνδρας βάζει με τη βία την φαρμακοποιό στο καμαράκι που είχε για να ξεκουράζεται. Εκεί η γυναίκα βρήκε μαρτυρικό θάνατο διά στραγγαλισμού από τον σύζυγο της. Σύμφωνα με τις καταγραφές, μετά από 3,5 λεπτά βγαίνει από το καμαράκι, περιφέρεται μέσα στο φαρμακείο και στη συνέχεια επιστρέφει στο δωματιάκι και σέρνει προς τα έξω την σορό της άτυχης γυναίκας, τραβώντας την από τα μαλλιά.

Έπειτα φαίνεται να προσπαθεί να βάλει τέλος στη ζωή του, μέχρι να καλέσει τελικά, μετά τα μεσάνυχτα, την Αστυνομία και να ομολογήσει το έγκλημα.





Βίαιο παρελθόν

Το βίαιο παρελθόν του 55χρονου από την Καβάλα ο οποίος στραγγάλισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει, αποκαλύπτεται σήμερα, μέσα από στοιχεία παλαιότερης δικογραφίας που αφορά ξυλοδαρμό πρώην κοπέλας του.

Ο 55χρονος συζυγοκτόνος της φαρμακοποιού και μητέρας δυο ανήλικων παιδιών στις Πηγές του Δήμου Νέστου στην Καβάλα, είχε συλληφθεί το 2002 ύστερα από καταγγελία πρώην φίλης του η οποία είχε ζητήσει την ποινική του δίωξη μετά από ξυλοδαρμό. Συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος την είχε ακολουθήσει με την μοτοσικλέτα του από το σπίτι της στην Αθήνα.

Όταν η κοπέλα σταμάτησε σε ένα φανάρι κατά τη διαδρομή της εκείνος προσπάθησε βίαια να την βγάλει έξω από το αυτοκίνητο. «Λίγο αργότερα όταν πάρκαρε για να επισκεφθεί μια φίλη της την πλησίασε και την χτύπησε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά της. Όταν αυτή φώναξε βοήθεια ο κατηγορούμενος αναγκάστηκε να απομακρυνθεί βρίζοντάς την» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί τότε εις βάρος του.

Μάλιστα ο κατηγορούμενος όταν βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα αντιμέτωπος με την κατηγορία του ξυλοδαρμού προσπάθησε να δραπετεύσει εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι υπήρχε αρκετός κόσμος, αλλά συνελήφθη από τον φρουρό.





