Γυναικοκτονία - Βονικάκης: Προμελετημένος φόνος - Προσχηματική απόπειρα αυτοκτονίας (βίντεο)

Ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος απορρίπτει τους ισχυρισμούς του δράστη για απόπειρα αυτοκτονίας και επιμένει πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα, ο Μάνος Βονικάκης, συνήγορος της οικογένειας της άτυχης φαρμακοποιού, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο και πατέρα των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Αφού αναφέρθηκε στο βίαιο παρελθόν που φέρεται να είχε ο καθ΄ ομολογία του συζυγοκτόνος, με περιστατικά σε βάρος άλλων γυναικών, αλλά και για την τουλάχιστον λεκτική, κακοποιητική συμπεριφορά φαίνεται πως είχε το προηγούμενο διάστημα ενάντια στο θύμα του, ο κ. Βονικάκης είπε πως τα πράγματα αυτά δεν ήταν ευρύτερα γνωστά και ότι μαθεύτηκαν μετά από την τραγωδία, που εκτυλίχθηκε μέσα στο φαρμακείο, στις Πηγές Νέστου.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, ο δικηγόρος είπε πως ήταν εντελώς προσχηματική η απόπειρα αυτοκτονίας του συζυγοκτόνου, καθώς όπως ανέφερε, η απόπειρα και το τηλεφώνημα στην Αστυνομία πως έχει σκοτώσει την γυναίκα του, έγινε λίγα λεπτά αφότου συγγενείς της φαρμακοποιού, που ανησυχούσαν για εκείνη πήγαν στο φαρμακείο και χτυπούσαν τα ρολά.

«Στις 00:05 δέχθηκε την κλήση το Αστυνομικό Τμήμα, λίγη ώρα αφού πήγαν εκεί οι συγγενείς της. Από τις πέντε την είχε σκοτώσει. Γιατί δεν είχε καλέσει τόσες ώρες; Γιατί δεν έκοψε την καρωτίδα του, αφού ήθελε να αυτοκτονήσει;», είπε ο δικηγόρος.

Ακόμη, ο συνήγορος τόνισε πως το έγκλημα ήταν προμελετημένο, αφού όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, μπήκαν χαλαροί και με καφέδες στο φαρμακείο και δεν προκλήθηκε κάπου ο δράστης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στον θάνατο διά στραγγαλισμού, λέγοντας πως δείχνει πολλά «ο τρόπος που την σκότωσε. Θέλει 4 λεπτά, λένε οι ιατροδικαστές».

Παρακολουθήστε την συνέντευξη του Μάνου Βονικάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

