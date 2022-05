Οικονομία

Πόρισμα ΡΑΕ: πόσα είναι τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το τελικό πόρισμα και πώς θα φορολογηθούν τα έσοδα των εταιρειών.

Στην τελική ευθεία για τον προσδιορισμό των επιπλέον εσόδων που εξασφάλισαν οι εταιρείες ενέργειας κατά την περίοδο της κρίσης βρίσκεται η κυβέρνηση. Τα έσοδα αυτά όπως έχει ανακοινωθεί θα φορολογηθούν με συντελεστή 90% και θα συγχρηματοδοτήσουν το πακέτο των μέτρων για τη στήριξη των καταναλωτών ρεύματος. Το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που προσδιορίζει τα αποτελέσματα των εταιρειών κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 με Μάρτιο 2022, παραδόθηκε στην κυβέρνηση. Ωστόσο, όπως θα δείτε παρακάτω, το τελικό ποσό που θα φορολογηθεί από τα υπερκέρδη, είναι άλυτος γρίφος.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Η κερδοφορία την καθετοποιημένων προμηθευτών (είναι η ΔΕΗ και οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας) από τη συμμετοχή τους στη χονδρική αγορά ήταν αυξημένη κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης κατά 927 εκατ. ευρώ .

. Από τα 927 εκατ. ευρώ αφαιρείται το κόστος των εκπτώσεων που χορήγησε η ΔΕΗ στους πελάτες της στο 8μηνο από τον Αύγουστο του 2021 έως το Μάρτιο του 2022 που είναι 336 εκατ.

Ερώτημα που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη, αποτελεί το αν από τα 600 εκατ. ευρώ που απομένουν, θα αφαιρεθούν και οι “έμμεσες” όπως χαρακτηρίζονται εκπτώσεις που αντανακλούν το κόστος των σταθερών τιμολογίων που παρέχουν προμηθευτές -κυρίως η ΔΕΗ- βάσει συμβολαίων που υπεγράφησαν προ κρίσης.

Η ΡΑΕ επισημαίνει πως όλες οι επιχειρήσεις εμφανίζουν ζημιές στην προμήθεια, δηλαδή στη λιανική οι οποίες εν μέρει οφείλονται στα σταθερά τιμολόγια τόσο στην υψηλή τάση (ενεργοβόρες επιχειρήσεις) όσο και στη μέση και τη χαμηλή που συμφωνήθηκαν πριν την ενεργειακή κρίση, σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις τρέχουσες στην αγορά.

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι το κόστος από τη διατήρηση των σταθερών τιμολογίων σε επίπεδα προ κρίσης χαρακτηρίζεται από τους προμηθευτές ως “έμμεση έκπτωση” προς τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από την αγορά το κόστος της διατήρησης των σταθερών τιμολογίων (κυρίως από τη ΔΕΗ) διαμορφώνεται στα 300 εκατ. ευρώ ενώ πρόσφατα, υπενθυμίζεται, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι σταθερά τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής έχουν επιλέξει 500.000 πελάτες της.

Πηγές της αγοράς ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι εν λόγω έμμεσες εκπτώσεις ελάφρυναν την επιβάρυνση των καταναλωτών, συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον συνολικό λογαριασμό. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός των ημερών.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή: Ζήτησε από αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν ενώ απειλούσε τη γυναίκα του

Χαλκιδική: Της άρπαξε μια περιουσία “πουλώντας” της απολύμανση του σπιτιού

Θεσσαλονίκη: Έγκλημα με θύμα 46χρονο - Συνελήφθη ο γιος του