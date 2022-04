Οικονομία

Κόντρα Τσίπρα - Οικονόμου για ΡΑΕ και υπερκέρδη εταιρειών Ενέργειας

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψη του στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Τι απαντά το Μαξίμου.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε σήμερα τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και είχε σύσκεψη με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά την σύσκεψη, ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έχουν περάσει σχεδόν 40 μέρες από τη συνεδρίαση της Βουλής, όπου ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε υπερβάλλοντα κέρδη, αισχροκέρδεια δηλαδή, στην χονδρική τιμή και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εξήγγειλε την επιβολή υψηλής φορολόγησης και μάλιστα 90% στα υπερκέρδη.

Εδώ και 40 μέρες δεν έχει γίνει τίποτα.

Επισκέφθηκα σήμερα τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου να ενημερωθώ για την εκτίμηση που κάνουν και για τα ουρανοκατέβατα κέρδη αλλά και για την αισχροκέρδεια των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Η εκτίμησή τους είναι ότι πράγματι υπάρχουν υπερβάλλοντα και ουρανοκατέβατα κέρδη, τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν αποτυπώσει και περιμένουν να φέρουν το επόμενο διάστημα τις επίσημες εκτιμήσεις τους.

Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν αποτέλεσε ούτε κατεύθυνση ούτε εντολή της ΡΑΕ, αλλά μονομερή εμπορική επιλογή των εταιριών παραγωγής και εμπορίας.

Όλα αυτά όμως, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο, το οποίο στο τέλος της ημέρας επιβαρύνει μονάχα τον καταναλωτή. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην χονδρική και κανένας μέχρι σήμερα, 8 μήνες τώρα, δεν έχει σπεύσει να δώσει ένα τέλος σε αυτήν την αισχροκέρδεια.

Η χώρα μας μετακυλίει το 99% του κόστους στον καταναλωτή και κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει ένα τέλος σε αυτή την στρεβλή διαδικασία στην αγορά, που δεν αφήνει κανένα επιχειρηματικό ρίσκο στους παραγωγούς και ρίχνει όλα τα βάρη στον καταναλωτή.

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι σύντομα αυτή η τρομακτική στρέβλωση θα τελειώσει. Όμως για να τελειώσει, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Και αυτό δεν είναι ζήτημα των ρυθμιστικών Αρχών, αυτό είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που μέχρι τώρα έχει φροντίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει αυτούς που αισχροκερδούν και να ρίχνει διαρκώς όλα τα βάρη στους καταναλωτές.

Άρα, αυτό που τελικά πρέπει να τελειώσει για να τελειώσει και η επιβάρυνση του καταναλωτή, είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Οικονόμου: ο Τσίπρας πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος

Σε απάντηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου αναφέρεται:

«Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος»: ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε σήμερα την ΡΑΕ και, υπό την πίεση των γεγονότων και των στοιχείων που του παρουσιάστηκαν, πήρε κατ’ ουσία πίσω τους ανυπόστατους υπολογισμούς που έκαναν στην Κουμουνδούρου, τους οποίους επαναλάμβαναν διαρκώς ο ίδιος και τα στελέχη του, για υπερκέρδη πάνω από 1,5 δισ. των εταιρειών ενέργειας.

Επίσης, δεν μπόρεσε έστω να ψελλίσει κάτι για το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι μετά την κρατική παρέμβαση στήριξης η τιμή λιανικής του ρεύματος στην Ελλάδα είναι φθηνότερη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες ο κ. Τσίπρας μέχρι πρότινος επικαλούνταν ως πρότυπο.

Με διαρκή ψέματα, ασυναρτησίες, προχειρότητα και ερασιτεχνισμό δεν λύθηκε ποτέ κανένα πρόβλημα. Οι πολίτες το ξέρουν καλά και από τις ψεύτικες υποσχέσεις του κ. Τσίπρα στην αντιπολίτευση και από την κυβερνητική θητεία του.

Η Κυβέρνηση αφουγκράζεται διαρκώς τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών. Και στέκεται δίπλα τους. Γι’ αυτό, παράλληλα με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, συνεχίζει την προσπάθεια περαιτέρω ελάφρυνσης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης ενέργειας και σύντομα θα ανακοινώσουμε νέες δραστικότερες παρεμβάσεις».

ΣΥΡΙΖΑ: Το θράσος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ξεπερνάει κάθε όριο

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρει τα εξής: Το θράσος της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του κυβερνητικού του εκπροσώπου κ. Οικονόμου ξεπερνάει κάθε όριο.

Εδώ και οκτώ μήνες σφυράνε κλέφτικα για την αισχροκέρδεια των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Βουλή κάτω από τη πίεση του Αλέξη Τσίπρα, ο κος Μητσοτάκης αναγκάστηκε να τα αναγνωρίσει και να εξαγγείλει φορολόγησή τους 90%.

Εδώ και ενάμισι μήνα όμως, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, πέρα από το να κοροϊδεύουν τους πολίτες, πετώντας το μπαλάκι στη ΡΑΕ, η οποία ακόμη μελετάει την «άσκηση».

Και σήμερα, σα να μην έφταναν όλα αυτά, έχουν το θράσος να μιλάνε και για μαλλί και για κουρεμένους, όταν έχουν κουρέψει με τους λογαριασμούς ρεύματος όποιον μιλάει ελληνικά.

Για να μην έχει λοιπόν καμία απορία ο κος Οικονόμου, η αισχροκέρδεια των παραγωγών ενέργειας στη χονδρική του ρεύματος, με πρωταγωνίστρια τη ΔΕΗ, είναι πλέον βέβαιο ότι είναι μεγαλύτερη του 1,5 δις που είχε εκτιμήσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή.

Ο κος Μητσοτάκης που προφανώς δε θα τολμήσει να φορολογήσει το αγαπημένο του fund που πήρε το 17% της ΔΕΗ, ούτε τους αγαπημένους του ιδιώτες παραγωγούς, προσπαθεί μάταια επι ενάμισι μήνα να κουκουλώσει τα υπερκέρδη, κρυπτόμενος πίσω από την αδυναμία της ΡΑΕ, που την έχει αφήσει απογυμνωμένη από προσωπικό, να καταθέσει έγκαιρα τα ακριβή στοιχεία.

Όσο κι αν προσπαθήσει όμως, μάταιος κόπος, γιατί τα νούμερα είναι νούμερα και δε κρύβονται, όσες αλχημείες και όσους συμψηφισμούς και αν επιχειρήσουν.

ΚΚΕ: Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής

Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, σε σχόλιο του για την ακρίβεια στην ενέργεια, αναφέρει τα εξής: Οι προτάσεις του ΚΚΕ για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και μείωσης των τιμών, για άμεση και πλήρης επαναλειτουργία λιγνιτικών μονάδων, για κατάργηση των χρηματιστηρίων ενέργειας και ρύπων, για απόσυρση από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, είναι σήμερα ακόμη περισσότερο αναγκαίες για τον λαό.

Απ’ την άλλη μεριά, τόσο τα μέτρα της κυβέρνησης όσο και οι προτάσεις των άλλων κομμάτων δεν θίγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας, όπως η “απελευθέρωση της ενεργείας”, η πολιτική “της πράσινης μετάβασης της ΕΕ” και οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, που από κοινού υλοποίησαν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν.

Για παράδειγμα, η ρήτρα αναπροσαρμογής, που πρέπει άμεσα και χωρίς όρους να καταργηθεί, είναι μία μόνο πλευρά αυτού του εκρηκτικού “κοκτέιλ” που έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην ενέργεια και ματώνει τα λαϊκά νοικοκυριά.

Όσο μένουν στο απυρόβλητο αυτές οι αιτίες, ο λαός θα συνεχίζει να πληρώνει, είτε ως “καταναλωτής” είτε ως “φορολογούμενος”, αφού οι όποιες απώλειες των παρόχων ενέργειας θα αναπληρώνονται από κρατικές επιδοτήσεις.

