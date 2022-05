Life

“The 2Night Show” - Αβραμόπουλος: Τα παιδικά χρόνια, η πολιτική και η διάσημη πεθερά του (βίντεο)

Μια άγνωστη στους πολλούς λεπτομέρεια της οικογενειακής του ζωής αποκάλυψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος που ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο "The 2Night Show"

Ο σημαντικός πολιτικός, με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία στην πολιτική σκηνή της χώρας, μίλησε για τη ζωή του και για τους «σταθμούς» της καριέρας του και τα μελλοντικά του σχέδια.

Θυμάται τα παιδικά του χρόνια ως παππαδάκι, την πρώτη του δουλειά στην εφηβεία, τους στόχους που έθεσε από μικρός και τις «επικίνδυνες» επιλογές που ακολούθησε.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προχώρησε σε μία αποκάλυψη για την οικογένειά του που πολύ λίγοι γνωρίζουν. Ο γνωστός πολιτικός παραδέχτηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι η πεθερά του αναδείχθηκε “Σταρ Ελλάς” το 1962. Πρόκειται για τη Χριστίνα Αποστόλου, τη μητέρα της συζύγου του.

«Υπήρξα τυχερός σε πολλά πράγματα. Έχω μια εκπληκτική πεθερά. Τη σέβομαι και την αγαπάω πάρα πολύ. Πράγματι είχε βγει “Σταρ Ελλάς” το 1962, δεν το ήξερα. Είναι από τους στυλοβάτες της οικογένειας» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Μάλιστα, η η εκπομπή έκανε μία έκπληξη στον πολιτικό, προβάλλοντας μία φωτογραφία από τη στέψη της πεθεράς του. «Μία κούκλα» σχολίασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να απαντάει: «Και παραμένει μία κούκλα. Ήταν μία ωραία έκπληξη. Σε ευχαριστώ».





