“The 2Night Show” - Μαρία Γεωργιάδου: Η απώλεια που της άλλαξε τη ζωή και η σχέση με το γιο της (βίντεο)

Όλα όσα αποκάλυψε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου η Μαρία Γεωργιάδου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» της Δευτέρας (9/5) τη Μαρία Γεωργιάδου. Η ταλαντούχα ηθοποιός και σεναριογράφος θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, μίλησε για τις σπουδές στη Φαρμακευτική και για την απώλεια της μητέρας της σε μια τρυφερή ηλικία.

«Μεγάλωσα με τον πατέρα μου. Έχω χάσει τη μητέρα μου. Μετά την απώλεια της μαμάς μου το φιλοσοφήσαμε με τον μπαμπά μου, νιώθαμε και οι δύο ότι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη χαρούμε. Πρέπει να έχουμε αισιοδοξία και πίστη σε ό,τι κάνουμε και να ακολουθούμε τα πράγματα που μας εκφράζουν. Ήμουν έφηβη.

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο άνθρωπος αυτός κάθισε δίπλα μου και με στήριξε. Τον αγαπώ πάντα γι’ αυτό» είπε η ίδια τονίζοντας πως νιώθει ευγνώμων για τη στήριξη που είχε από τον πατέρα της που ήταν εκεί σε κάθε της βήμα και ο οποίος αντιμετώπισε με μεγαλοψυχία το ότι θα γινόταν ηθοποιός.

Και συνέχισε μιλώντας για τον γιο της Αλκιβιάδη που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Στράτο Τζώρτζογλου: «Ο Αλκιβιάδης πήρε μπάτσελορ στη σκηνοθεσία-μεταπτυχιακά και συνεχίζει. Εγώ τον έσπρωξα σε όλα. Δεν τον έσπρωξα προς την δουλειά μας αλλά δεν θα μπορούσα να του πω όχι όταν μου είπε ότι θέλει να ασχοληθεί με τον χώρο.

Ο Αλκιβιάδης ξέρει ότι υπάρχουν δυσκολίες στο χώρο μας, καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνο τα φώτα και οι προβολείς, γιατί το έχει ζήσει. Δεν ξέρω αν θα με σκηνοθετήσει, αυτά θα τα βρει ο ίδιος. Είναι δικά του τα σχέδια, γράφει πράγματα μικρού μήκους αλλά τα αποφασίζει ο ίδιος. Θα έδινα με μεγάλη χαρά ένα σενάριο στον Αλκιβιάδη να το σκηνοθετήσει, τον πιστεύω πολύ».

Όσο για την τηλεόραση «έχω πει κι άλλα “όχι” όπως στην περιοδεία που έκαναν οι “Συμπέθεροι” γιατί δεν προλάβαινα» είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό το “όχι” το θυμάμαι γιατί θα το ήθελα πολύ».

Επίσης, εξομολογήθηκε λάτρης της κωμωδίας και τόνισε πως πίστευε, από την πρώτη στιγμή, στην επιτυχία τoυ σίριαλ «Συμπέθεροι από τα Τίρανα».

