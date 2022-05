Κόσμος

Ουκρανία - Αζοφσταλ: 100.000 άμαχοι παραμένουν στην Μαριούπολη

Πόσοι άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο πολιορκούμενο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Azovstal στη Μαριούπολη σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περίπου εκατό άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο πολιορκούμενο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Azovstal στη Μαριούπολη, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο Πάβλο Κιριλένκο ανέφερε χθες βράδυ πως στον αχανή χώρο των εγκαταστάσεων βρίσκονται άμαχοι, πέρα από τους 100.000 κατοίκους σε άλλους τομείς της Μαριούπολης.

«Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε ποιοι ανάμεσά τους θέλουν να φύγουν από την πόλη» είπε ο Κιριλένκο, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ διαβεβαίωσε το Σαββατοκύριακο πως όλες οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι που είχαν βρει καταφύγιο στα υπόγεια του εργοστασίου απομακρύνθηκαν από την Azovstal.

Η εγκατάσταση είναι ο τελευταίος τομέας της πόλης που δεν έχει καταληφθεί ακόμη από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κέρμπι δήλωσε χθες Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ «βλέπουν ενδείξεις» πως Ουκρανοί μεταφέρονται παρά τη θέλησή τους στη Ρωσία.

«Βεβαίως έχουμε δει ενδείξεις ότι Ουκρανοί μεταφέρονται στη Ρωσία, δεν μπορώ να πω πόσοι είναι οι καταυλισμοί ή πώς μοιάζουν», είπε ο Κέρμπι κατά την τακτική ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

«Όμως έχουμε ενδείξεις πως Ουκρανοί εκτοπίζονται παρά τη θέλησή τους στη Ρωσία», επέμεινε, αποκαλώντας το γεγονός αυτό «εξωφρενικό», αντίθετο με τη συμπεριφορά «υπεύθυνης δύναμης».

«Δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να δεις αποδείξεις της ρωσικής βαρβαρότητας», συνέχισε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου. «Κάθε φορά που νομίζεις ότι δεν μπορούν να πέσουν πιο χαμηλά, σου αποδεικνύουν πως κάνεις λάθος», υπερθεμάτισε.

Την Κυριακή, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι περίπου 1,16 εκατ. κάτοικοι της Ουκρανίας έχουν μεταφερθεί από την πατρίδα τους στη Ρωσία αφότου άρχισε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου. Ανάμεσά τους περίπου 205.000 παιδιά.

Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον καταγγέλλουν ότι η Μόσχα εκτοπίζει παρά τη θέλησή τους πολίτες της Ουκρανίας και δεν τους επιτρέπει να επιστρέψουν στα εδάφη που ελέγχει η ουκρανική κυβέρνηση.

