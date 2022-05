Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Ακάρ: Η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλήσεις

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας. «Εκατομμύρια φορές έχουμε δίκιο» ισχυρίστηκε.



«Εκατομμύρια φορές έχουμε δίκιο» ως προς τα ζητήματα με την Ελλάδα, ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Milliyet ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ κατηγορώντας την ελληνική πλευρά για προκλητικές ενέργειες.



Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε στην συνέντευξή του ότι «σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο στις σχέσεις μας με την Ελλάδα και πάντα είμαστε υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας. Θέλουμε να επιλυθούν τα υπάρχοντα προβλήματά μας με ειρηνικά μέσα και μεθόδους. Σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγονται διερευνητικές επαφές, διαδικασίες αποκλιμάκωσης της έντασης και συναντήσεις για ΜΟΕ. Λέμε ας το κάνουμε αυτό μέσω τριών καναλιών. Δεν προχωράει όμως. Έχουμε δίκιο 1 εκατομμύριο φορές όσον αφορά τα προβλήματα με την Ελλάδα. Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει 6 μίλια χωρικών υδάτων και 10 μίλια εναέριου χώρου. 16 νησιά εξοπλίστηκαν καταστρατηγώντας τη συνθήκη της Λωζάνης. Η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική της, η οποία αυξάνεται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές».



Ο Τούρκος Υπουργός κατηγορώντας και πάλι την Ελλάδα είπε «αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο στις παραβιάσεις της Ελλάδας. Λέμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να λύσουμε τα προβλήματα με διάλογο, αλλά τονίζουμε πάντα ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός και ότι δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση των δικών μας δικαιωμάτων ή των Κυπρίων αδελφών μας. Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να το αποτρέψουμε αυτό».



Υποστήριξε ότι «με αυτή την εξοπλιστική προσπάθεια η Ελλάδα αναλαμβάνει ένα σοβαρό οικονομικό κόστος». «Η οικονομική τους κατάσταση είναι άλλωστε γνωστή. Υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να δουν ότι η οικονομική επιβάρυνση και η ζημιά που θα επιφέρει μια τέτοια υπερβολική εξοπλιστική κούρσα θα πέσει πάνω στην πλάτη του λαού της γειτονικής Ελλάδας. Αν το κάνουν αυτό για την Τουρκία δεν αρκεί, αν το κάνουν για την άμυνά τους είναι περιττό. Λέμε κρατήστε το χέρι φιλίας που τείνουμε, αλλά επειδή ξέρουν ότι έχουμε δίκιο, δεν έρχονται στο τραπέζι, φεύγουν. Η φιλία της Τουρκίας είναι σημαντική».



Ο Χουλουσί Ακάρ είπε «εμείς θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά για την ειρήνη. Η Τουρκία είναι ο εγγυητής της ειρήνης και της σταθερότητας τόσο στην περιοχή όσο και στον κόσμο, δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, αντιθέτως η χώρα μας είναι ένας αξιόπιστος, ισχυρός και αποτελεσματικός σύμμαχος». «Έχουμε δικαιώματα εγγυητή στο πλαίσιο συμφωνιών στην Κύπρο. Το τι θα κάνουν οι άλλες εγγυήτριες χώρες, εκείνες το γνωρίζουν, αλλά εμείς δεν εφησυχάζουμε ως προς αυτό. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις ευθύνες μας, εμείς βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν το 1974. Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα και το δίκαιο των Κυπρίων αδελφών μας. Η δράση των Κυπρίων αδελφών μας σε συντονισμό με την Τουρκία είναι πολύ σημαντική», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός.

