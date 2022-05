Κοινωνία

Τροχαίο στην Μονεμβασιά - Κούγιας: Το παραλήρημα του δράστη, τα ηρεμιστικά και ο ψυχίατρος

Το "κόλλημα" της ανακρίτριας και η καταγγελία του Αλέξη Κούγια ότι αστυνομικοί δεν επιτρέπουν σε ψυχίατρο να δει τον πελάτη του.



Αίτημα διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και τοξικολογικών εξετάσεων υποβλήθηκε στην Ανακρίτρια Σπάρτης, για τον 52χρονο από τη Μονεμβασιά, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ, χτύπησε το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο 77χρονοι και στη συνέχεια τους παρέσυρε με το αυτοκίνητό του για αρκετά μέτρα.

Το αίτημα υποβλήθηκε από συνεργάτη του γραφείου του Αλέξη Κούγια, κατόπιν εντολής του γνωστού ποινικολόγου.

Ο κ. Κούγιας δημοσιοποίησε το δικόγραφο των αιτημάτων:

Το "κόλλημα" της ανακρίτριας και η επίσκεψη ψυχιάτρου

Ωστόσο, με νεότερη ανακοίνωση του το γραφείο του Αλέξη Κούγια ενημερώνει πως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων η Τακτική Ανακρίτρια Σπάρτης ήταν αδύνατο να αποφανθεί επί του αιτήματος για διενέργεια ψυχιατρικής και τοξικολογικής εξέτασης. Στην συνέχεια το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια συνεννοήθηκε με τον καθηγητή ψυχιατρικής κο Ιωάννη Νέστορος, να επισκεφτεί τον ευρισκόμενο σε κρίση μανίας εντολέα τους ώστε να τον εξετάσει και να προτείνει θεραπευτική αγωγή.

Όμως, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου, οι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διευθύνσεως Σπάρτης, , δεν επιτρέπουν την επίσκεψη στον κρατούμενο. "Θέτουμε προ των ευθυνών τους όλους τους υπευθύνους για οτιδήποτε συμβεί στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο", αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Όπως είναι γνωστό, ο επικεφαλής του γραφείου μας, κος Αλέξιος Κούγιας, υπερασπίζεται τον Π.Κ. για το γνωστό περιστατικό της Μονεμβασιάς. Όπως είναι γνωστό, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση μανιακής κρίσεως από τετραημέρου, μία ημέρα πριν από το περιστατικό της Μονεμβασιάς κι ενώ θα έπρεπε να νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, κρατείται σαν να είναι υγιής στα κρατητήρια του Α.Τ. Σκάλας.

Η ψυχική του υγεία κάθε μέρα επιδεινώνεται και όπως πληροφορηθήκαμε από τους αστυνομικούς του Α.Τ Σκάλας, σήμερα, βρίσκεται σ’ ένα συνεχές παραλήρημα, το οποίο συνοδεύουν γοερά κλάματα. Κατόπιν αυτού, ο κος Κούγιας κατέθεσε στην Τακτική Ανακρίτρια Σπάρτης αιτήματα διενέργειας ψυχιατρικής εξετάσεως και τοξικολογικής εξετάσεως, πλην όμως η κα Ανακριτής, λόγω επαγγελματικής απασχολήσεως, αφού προεδρεύει σε δικαστήριο της Σπάρτης, ήταν αδύνατο να αποφανθεί.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το δικηγορικό μας γραφείο συνεννοήθηκε με τον καθηγητή ψυχιατρικής κο Ιωάννη Νέστορος, επιστήμονα, τον οποίον καθημερινά ορίζουν ως πραγματογνώμονα τα ελληνικά Δικαστήρια, να επισκεφτεί τον ευρισκόμενο σε κρίση μανίας εντολέα μας ώστε να τον εξετάσει και να προτείνει θεραπευτική αγωγή.

Δυστυχώς, οι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διευθύνσεως Σπάρτης, ενώ ο κος Νέστορος ταξίδεψε και βρίσκεται στο Α.Τ Σκάλας, δεν επιτρέπουν την επίσκεψη στον κρατούμενο, εγκαταλείποντάς τον επί τρεις συνεχείς ημέρες, σε μια αδιάκοπη μανιακή κρίση. Προβαίνουμε σ’ αυτήν την ανακοίνωση και θέτουμε προ των ευθυνών τους όλους τους υπευθύνους για οτιδήποτε συμβεί στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, ο οποίος αντί να έχει οδηγηθεί από την πρώτη στιγμή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Τριπόλεως, του χορηγούνται ισχυρά ηρεμιστικά φάρμακα, χωρίς να έχει εξεταστεί από ειδικό ψυχίατρο, με συνταγές που υπογράφουν παθολόγοι."

