Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Λευκορωσία στέλνει ειδικές δυνάμεις στα σύνορα

Φόβοι για επέκταση του πολέμου. Τι ανακοίνωσαν οι λευκορωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η αναφορά Λουκασένκο στους ρωσικούς πυραύλους.

Η Λευκορωσία θα αναπτύξει στρατιωτικές ειδικές δυνάμεις σε τρεις περιοχές κοντά στα νότια σύνορά της με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι λευκορωσικές ένοπλες δυνάμεις καθώς ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο μίλησε για τον ρόλο ρωσικών πυραύλων στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας.

Στενός σύμμαχος της Ρωσίας, η Λευκορωσία ανέφερε τον Μάρτιο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της δεν συμμετείχαν στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία («ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά την Μόσχα) αλλά η χώρα χρησίμευσε ως τόπος εκκίνησης για τη Ρωσία να στείλει χιλιάδες στρατεύματα πέρα από τα σύνορα στις 24 Φεβρουαρίου.

Το Μινσκ διαμαρτύρεται εδώ και μήνες για τις χώρες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώνουν στρατιώτες κοντά στα σύνορά του - η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία είναι όλα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας - και αυξάνει τον όγκο και την ένταση των δικών του στρατιωτικών γυμνασίων ως απάντηση.

«Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στα κρατικά σύνορα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας», δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Βίκτορ Γκουλέβιτς. «Η συσταθείσα ομάδα έχει υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους έξι μήνες σε ποσότητα και ποιότητα».

Η Λευκορωσία αναπτύσσει επίσης μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας, πυροβολικού και πυραύλων για ασκήσεις στα δυτικά, συμπλήρωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου.

Ο Λουκασένκο τόνισε ότι η Μόσχα συμφώνησε να βοηθήσει το Μινσκ να κατασκευάσει πυραύλους παρόμοιους με τους Iskander, τους οποίους έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία στην Ουκρανία, και ότι επιθυμεί η Λευκορωσία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ρωσικής κατασκευής πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος S-400 και S-300.

«Είμαστε ρεαλιστές, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε το ΝΑΤΟ. Αλλά μπορούμε να προκαλέσουμε ζημιά, ειδικά σε εκείνα τα εδάφη από τα οποία θα δεχτούμε επίθεση», είπε.

