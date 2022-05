Υγεία - Περιβάλλον

Γλυκά Νερά - Μυλωνοπούλου: σε “μυστική” κατάθεση είπα ότι ο Αναγνωστόπουλος ήταν ο δολοφόνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 για την συνεργασία της με τις Αρχές από τις πρώτες ώρες μετά από το έγκλημα, την ένταση στο ζευγάρι και τις απειλές που δέχθηκε για την ζωή της, πριν συλληφθεί ο πιλότος.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη η Ελένη Μυλωνοπούλου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, η οποία είχε κάνει συνεδρίες με την άτυχη Καρολάιν και τον δολοφόνο της, τον σύζυγο της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, λίγες ώρες πριν ο τελευταίος απολογηθεί για τον φόνο, ανήμερα της επετείου της τραγωδίας, που εκτυλίχθηκε στα Γλυκά Νερά, στις 11 Μαΐου του 2021.

Όπως είπε η κ. Μυλωνοπούλου, «δυστυχώς διακόπηκαν απότομα και ξαφνικά οι συνεδρίες στο τέλος Ιανουαρίου. Είναι μεγάλο διάστημα μέχρι τον Μάιο, είναι προφανές ότι οι εντάσεις αυξήθηκαν».

Αποκάλυψε πως «η διακοπή έγινε μέσω ενός μηνύματος από το τηλέφωνο, χωρίς καν η Καρολάιν να έρθει σε επαφή μαζί μου για να μου ανακοινώσει ότι θέλει να σταματήσει. Αυτό με είχε βάλει σε σκέψεις. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της, αυτό όμως δεν κατέστη δυνατόν. Έχω αναφέρει και στην κατάθεση μου ό,τι ήταν πολύ δύσκολο να επικοινωνήσω μαζί της».

«Αμέσως μετά τις ειδήσεις εκείνο το πρωί, επικοινώνησα με την δικηγόρο μου και της εξέφρασα τους φόβους μου ότι πιθανότητα ο δράστης είναι ο σύζυγος», τόνισε η κ. Μυλωνοπούλου, προσθέτοντας «ζήτησα προστασία, γιατί είχα δεχθεί απειλητική τηλεφωνήματα. Ποτέ δεν βρέθηκε ποιος έκανε αυτά τα τηλεφωνήματα σε εμένα ή τους συνεργάτες μου. Τα μηνύματα ήταν παρόμοια τύπου “να κάνετε αυτά που πρέπει”, “να πείτε ότι πρέπει να πείτε, αλλιώς θα σας σκοτώσουμε”».

«Η κατάθεση μου κράτησε 3,5 ώρες στην ΓΑΔΑ, σκιαγραφώντας τα πάντα για την ζωή τους. Αφού τελείωσε, στις 21:30, ενώ έμπαινα στο γκαράζ του σπιτιού μου, δέχθηκα τηλεφώνημα από άνθρωπο του περιβάλλοντος του Αναγνωστόπουλου που με ρώτησε αν είχα κληθεί από τις Αρχές. Σίγουρα κάποιος με παρακολουθούσε», συμπλήρωσε η σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Κάνοντας μια σειρά από αποκαλύψεις, η σύμβουλος ψυχικής υγείας ανέφερε στον Γιώργο Παπαδάκη πως «Η πρώτη μου κατάθεση δόθηκε 48 ώρες μετά από το έγκλημα. Όπως έχω πει και στην κατάθεση μου και στο δικαστήριο στις 14 Απριλίου, έπρεπε να καταθέσω όλη την αλήθεια, αλλά επειδή ο δολοφόνος κατ΄ εμέ ήταν ο σύζυγος, έπρεπε στην δημοσιότητα να εμφανιστεί μια κατάθεση που θα είναι διαφορετική από την πραγματική. Είχε συνεννοηθεί για αυτό η δικηγόρος μου με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Μην ξεχνάμε ότι ο Αναγνωστόπουλος ομολόγησε 37 ημέρες μετά».

«Κάθε δύο ημέρες επικοινωνούσε μαζί μου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Πάντοτε έλεγε για την κόρη του, για το μωρό πόσο δύσκολα είναι και ότι τον κυνηγούν όλοι οι δημοσιογράφοι, από ένα σημείο και μετά έλεγε ότι τον θεωρούν ως δολοφόνο ενώ δεν είναι και κάποια στιγμή έκλεισε ραντεβού στο γραφείο μου για να μιλήσουμε για το πώς θα διαχειριστεί το πένθος του», είπε η κ. Μυλωνοπούλου.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Κακούρης για “Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας πρέπει να πληρώσει (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: 7χρονος πέθανε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταφέρθηκε με σπασμούς και πυρετό

Ηπατίτιδα σε παιδιά: εκατοντάδες κρούσματα άγνωστης προέλευσης σε 20 χώρες