Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: αντιφατική ημέρα με “παγίδες” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για μια «αντιφατική ημέρα» έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, το πρωί της Τετάρτης, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «η Σελήνη είναι στην Παρθένο και ευνοεί θέματα υγείας και θέματα εργασίας».

Η Λίτσα Πατέρα τόνισε ωστόσο πως «επειδή συμμετέχει ο Ποσειδώνας και ο ανάδρομος Ερμής, θέλει προσοχή μην γίνει κανένα λάθος».

«Ο Δίας έχει μπει για τα καλά στον Κριό και προς το παρόν δείχνει να απομακρύνεται το τέλος του πολέμου», προσέθεσε η αστρολόγος, συμπληρώνοντας πως «μπορεί να έχουμε κάποιες μικρές συμφωνίας, αλλά θα δούμε».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

