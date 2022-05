Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τετάρτη, μεγαλώνοντας την «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια μειώνεται, σταδιακά, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 4.671 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη την Ελλάδα.

Τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν στην Αττική ακόμη 2.213 μολύνσεις και στην Θεσσαλονίκη 455 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αχαΐας

Ηρακλείου και

Λάρισας.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

