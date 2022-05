Πολιτική

Αδάμου - ΠΑΣΟΚ σε πολιτική συμπόρευση (εικόνες)

Η ανεξάρτητη βουλευτής συντονίζει τομν βηματισμό της με εκείνον του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΚΙΝΑΛ.

Συνάντηση με τη βουλευτή της Β’ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Αδάμου, είχε νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισφραγίζοντας την πολιτική συμπόρευση της με το Κίνημα.

Η κ. Αδάμου συμμετείχε στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του Προέδρου του Κινήματος τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς και για την επιλογή των μελών των τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων στις 8 Μαΐου.

Είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και στο εξής θα μετέχει στις κομματικές και πολιτικές δραστηριότητες του Κινήματος.

Η κ. Αδάμου θα παραμείνει ανεξάρτητη βουλευτής για την τρέχουσα κοινοβουλευτική της θητεία, καθώς ταυτίζεται με το αξιακό πολιτικό σκεπτικό του κ. Ανδρουλάκη.

Η κ. Αδάμου είχε εκλεγεί με το ΜέΡΑ25, απ΄ όπου ανεξαρτητοποιήθηκε.τον Ιούλιο του 2021, πνέοντας μένεα για το κόμμα υπό τον Γιάνη Βαρουφάκη.

