Πολιτική

ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: ο λαός μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Πρόεδρος του Κινήματος για τις εσωκομματικές διαδικασίες, αλλά και για τα καυτά θέματα της επικαιρότητας.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον REAL FM, χαιρέτησε την μαζική συμμετοχή των 175.000 και πλέον μελών του Κινήματος στις εκλογικές διαδικασίες για την επιλογή του ονόματος της παράταξης, μελών τοπικών και νομαρχιακών επιτροπών και αντιπροσώπων στο επικείμενο συνέδριο.

«Τιμούμε τη ρίζα μας, τη δημοκρατική – προοδευτική ρίζα, η οποία τα χρόνια της μεταπολίτευσης άλλαξε την Ελλάδα, με τεράστιες υποδομές, με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής. Στη νέα όχθη της προσπάθειας που κάνουμε, της προσπάθειας που έδωσε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης ο ελληνικός λαός με μια τεράστια, συγκλονιστική συμμετοχή , κρατάμε όλα τα θετικά ως φάρο και πυξίδα. Δεσμεύομαι ότι τα αρνητικά δεν πρόκειται να τα αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κανένας ψηφοφόρος μας, κανένας άνθρωπος που πιστεύει στις ιδέες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Θέλω να ζητήσω δημόσια συγνώμη από τον κόσμο της παράταξής μας για την ταλαιπωρία που υπήρξε χθες, καθώς είχαμε λιγότερες κάλπες για τεχνικούς λόγους απ’ ότι στην εκλογή του προέδρου. Παρόλα αυτά ήρθαν περίπου 180.000 μέλη να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να δώσουν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης στην προσπάθεια που κάνουμε» ανέφερε, προσθέτοντας πως «το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται να ξεχάσει την ιστορία του και η επαναφορά του συμβόλου και του ονόματος είναι γιατί τιμούμε την ιστορία μας».

«Τα χρέη δεν τα δημιούργησε η γενιά μου, αλλά οφείλουμε απέναντι στον ελληνικό λαό να τα διαχειριστούμε με διαφάνεια. Δέσμευσή και προτεραιότητα μου είναι να ρυθμιστούν όλα αυτά τα χρέη ώστε να είμαστε 100% συνεπείς απέναντι σε αυτά που ανέφερα», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχετική ερώτηση σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από τον Γενικό Διευθυντή, Νίκο Σαλαγιάννη.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «εμείς θέλουμε μια ενίσχυση της δημοκρατικής παράταξης ώστε να ανατραπεί ο σημερινός μικρός δικομματισμός που παράγει μόνο τοξικότητα, μια άγονη πολιτική συζήτηση που δεν λύνει προβλήματα. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός. Όπως ο κ. Μητσοτάκης πριν από μερικές εβδομάδες μιλούσε για συνεργασίες έτσι και ο κ. Τσίπρας καταλαβαίνει ότι το πολιτικό σκηνικό άλλαξε. Αυτό για το οποίο είχαν συνηθίσει και είχαν βολευτεί ο ένας να λέει «στηρίξτε με γιατί θα επανέλθει ο Τσίπρας» και ο άλλος «στηρίξτε με για να φύγει ο Μητσοτάκης», πλέον δεν περνάει από αυτούς αλλά από εμάς και η απάντησή μου και στους δύο είναι ότι ο ελληνικός λαός αξίζει να μας δώσει τη δυνατότητα ώστε να απαλλαχτεί και από τους δύο και να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό κορμό που θα οδηγήσει την Ελλάδα σε καλύτερες μέρες».

Επανέλαβε την πρότασή του για πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας ως μια καθαρή πολιτική επιλογή. «Θεωρώ θολή πολιτική επιλογή, αυτή που κάνει η Κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε καθαρές πολικές λύσεις. Ούτε να πάει ο κόσμος στα δικαστήρια με το πρόσχημα του «δεν πληρώνω» όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ούτε αυτά που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Από αύριο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στην ενέργεια για να ξέρουμε τι πληρώνει το ελληνικό νοικοκυριό, ο καταναλωτής, τί πληρώνει το κράτος και τί πληρώνουν οι μεγάλοι παραγωγοί;» ανέφερε.

Σχολιάζοντας τη στάση της Τουρκίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «το 2023 η Τουρκία έχει εκλογές και για να κρατήσει την καρέκλα του ο κ. Ερντογάν θα κάνει ότι μπορεί . Θα πρέπει να καταλάβουν οι εταίροι ότι είναι ένας μικρός Πούτιν, αναθεωρητής, αυταρχικός, που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 178 σημεία

ΕΝΦΙΑ: Τροπολογία για νέα εκκαθαριστικά με μείωση φόρου

Καιρός: Καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη