Δίκη Λιγνάδη - Μάρτυρας: Μας πρόσφερε ναρκωτικά και ζήτησε ομαδική ερωτική συνεύρεση

Ο φίλος του πρώτου καταγγέλλοντα περιέγραψε την γνωριμία του με τον κατηγορούμενο Δημήτρη Λιγνάδη.

Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί πέρασε το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο ο Δημήτρης Λιγνάδης, συνοδευόμενος από αστυνομικούς.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με τον μάρτυρα του πρώτου μηνυτή - του νεαρού Αιγύπτιου -ο οποίος περιέγραψε τη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τα όσα γνώριζε για την υπόθεση κι ανέφερε πως με τον κατηγορούμενο είχαν συναντηθεί συνολικά δύο φορές.

Το βράδυ της συνάντησής τους στο Ολυμπιακό Χωριό, παρουσία τριών νεαρών ατόμων, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στον κατηγορούμενο. Είπε πως τους προσφέρθηκε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες όμως ο ίδιος δεν θέλησε να συμμετάσχει.

"Σιγά μην τους παρακαλαγα έτσι όπως ήταν. Τους πήρα και τους πήγα έξω. Ο κατηγορούμενος ζήτησε να μείνει έστω η κοπέλα της παρέας. Μας πρότεινε να συνευρεθούμε όλοι μαζί σεξουαλικά", είπε ο μάρτυρας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας, κατέθεσε μήνυση εναντίον του μάρτυρα για ψευδή κατάθεση και για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η δίκη συνεχίστηκε με την κατάθεση του ιδιοκτήτη καταλύματος στην Επίδαυρο, στο οποίο φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Δημήτρη Λιγνάδη, το 2015 ο Αιγύπτιος. Ο Αλεξης Κουγιας πάντως, ζήτησε να διενεργηθεί αυτοψία στο κατάλυμα. Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί αύριο.





