Κοινωνία

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο εν κινήσει - Λαχτάρα για τον οδηγό (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκε το όχημα τα ξημερώματα, με τον οδηγό ευτυχώς να προλαβαίνει να το εγκαταλείψει.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, που εκινείτο στην Λεωφόρο Σπάτων, στο ύψος των Σπάτων..

Ο οδηγός αντιλήφθηκε ξαφνικά καπνούς και μέσα σε ελάχιστο χρόνο εμφανίστηκαν και οι πρώτες φλόγες.

Αμέσως σταμάτησε το όχημα στην δεξιά πλευρά του δρόμου και έντρομος πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο, που μέσα σε δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ειδοποίησε την Πυροσβεστική, ωστόσο μέχρι να φτάσουν επί τόπου τα στελέχη της, το όχημα είχε «λαμπαδιάσει» και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1: