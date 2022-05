Life

“The 2Night Show” - Δελαπόρτας: Όταν η Βουγιουκλάκη έκανε την Λιάσκου να κλάψει

Άγνωστες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο. Οι κόντρες Βουγιουκλάκη – Παπαμιχαήλ πίσω από τις κάμερες.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε, για δεύτερη φορά τον Μάκη Δελαπόρτα στο πλατό της εκπομπής "the 2night show", με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου "Το backstage του ελληνικού σινεμά".

Ο Μάκης Δελαπόρτας μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι όπως του τις διηγήθηκαν οι μεγάλοι αστέρες του.

Ο ίδιος, είπε αρχικά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ: "Στις πρώτες τους ταινίες δεν μίλαγαν στα περισσότερα γυρίσματα, υπήρχε μία αντιπαλότητα. Ο Δημήτρης είχε τσαγανό, δεν ανεχόταν πολλά - πολλά. Στη "Μανταλένα", στην "Αλίκη στο Ναυτικό", είχαν πολλά προβλήματα. Σταμάτησαν τα γυρίσματα για έξι μήνες εξαιτίας ενός καυγά.

Ο Σακελλάριος τους τα έφτιαξε γιατί διαφορετικά δεν θα έβγαινε σωστά η ταινία, πώς θα έκαναν τους αγαπημένους. Έλεγαν "ναι" στις ταινίες γιατί τους ήθελε ο κόσμος μαζί. Όταν έκανε ο Παπαμιχαήλ ταινία μόνος του, τα εισιτήρια έπεφταν, όταν έκανε με την Αλίκη ανέβαιναν. Ο κόσμος τους ήθελε μαζί".

Στη συνέχεια, ο δημοφιλής συγγραφέας αναφέρθηκε στην ταινία "Η Ψεύτρα" αποκαλύπτοντας το παρασκήνιό της: "Μετά τη "Μουσίτσα", ο Δαλιανίδης δεν ήθελε με τίποτα να κάνει ταινία με τη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη είχε άποψη για όλα, σε εκείνον δεν άρεσε αυτό. Η Αλίκη έβαλε στη μέση τον Φίνο για να την πάρει στην "Ψεύτρα". Συναντήθηκαν και της είπε ότι θα της έκανε ταινία υπό έναν όρο, θα είναι πρωταγωνίστρια, αλλά θα έχει τη δική του ομάδα ηθοποιών, τον Κώστα Βουτσά, τη Χλόη Λιάσκου...".

Συνεχίζοντας, γνωστοποίησε ένα άγνωστο περιστατικό με πρωταγωνίστριες την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Χλόη Λιάσκου, το οποίο του το μετέφερε ο ίδιος ο Γιάννης Δαλιανίδης.

Βλέποντας τη Λιάσκου στα γυρίσματα, η Αλίκη της είπε "Βρε Χλόη μου, αυτό το φουστάνι που φοράς δεν είναι και πολύ ωραίο, θα σου φέρω ένα από την γκαρνταρόμπα μου, μην το βάλεις αυτό που φοράς, δεν είναι καλό. Επειδή δεν έχεις και πολύ στήθος, βάλε βαμβάκι στο φουστάνι σου, το κάνει και η Καρέζη δεν πειράζει! Και τα μαλλιά σου βρε παιδί μου, άστα κάτω, μην τα έχει κοτσίδα". Την καταρράκωσε την κοπέλα, πού να παίξει, βέβαια είπε, ότι τα είπε για καλό.

Η Λιάσκου βγήκε έξω και έκλαιγε δίπλα σε έναν βράχο. Την έψαχναν για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Η Λιάσκου μπήκε μέσα, τους είπε ότι θέλει να φύγει, ότι δεν κάνει για ηθοποιός. Ο Δαλιανίδης μπήκε έξαλλος στα καμαρίνια και φώναξε στην Αλίκη. Η ίδια είπε ότι το είπε για καλό, έβαλε και εκείνη τα κλάματα. Τελικά, ο Δαλιανίδης έβαλε τα γέλια και της είπε "Δεν παίζεσαι"" περιέγραψε ο Μάκης Δελατόλας.

