Θεσσαλονίκη: “Γάζωσαν” το βενζινάδικο του προέδρου Βενζινοπωλών (βίντεο)

Δεν είναι η πρώτη φορά, που δέχεται επίθεση το κατάστημά του.

Επίθεση με σφαίρες πραγματοποιήθηκε στο βενζινάδικο του προέδρου των Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης Θέμη Κιουρτζή στην Περαία, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σε βίντεο εσωτερικού κυκλώματος, είδε ο ίδιος ένα τουλάχιστον άτομο που πυροβόλησε πέντε τουλάχιστον φορές.

Στα τζάμια είναι ορατά τα σημάδια από τις σφαίρες. «Γάζωσαν το κατάστημα», ήταν τα πρώτα λόγια του κ. Κιουρτζή.

πηγή φωτο: grtimes.gr

