Επιτυχημένο το “12ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum” - “New Opportunities & Challenges”

Με βασικό κορμό τις νέες ευκαιρίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος, εκπρόσωποι της ναυτιλίας αντάλλαξαν απόψεις και “χάραξαν ρότα” για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Για 12η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum, δια ζώσης, μετά από τη διετή απουσία λόγω της πανδημίας, στο Grand Hyatt Athens Hotel, με μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας περισσότερους από 800 συμμετέχοντες.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Nasdaq και το New York Stock Exchange-NYSE, ενώ Κορυφαίος χορηγός ήταν η Tsakos Energy Navigation-TEN LTD.

Το συνέδριο τίμησαν με ομιλία τους ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, o οποίος ήταν ο Κύριος Ομιλητής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ανώτατοι εκπρόσωποι από την διεθνή ναυτιλία όπως, τον ΙΜΟ, ο κ. Arsenio Dominguez, Director, Marine Enforcement Division, την European Commission, ο κ. Christos Theophilou, Team Leader - EU Maritime Security Strategy and maritime Common Information Sharing Environment (EUMSS & CISE) και η κα. Magda Kopczynska, Director for Waterborne, Directorate General for Mobility and Transport, την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ένωση Εφοπλιστών, αντίστοιχα ο κ. Philippos Phillis, President και ο κ. John Xylas, Member of the Board, το International και το Ελληνικό Chamber of Shipping, αντίστοιχα ο κ. Guy Platten, Secretary General, και ο κ. George Alexandratos, General Manager, ξένοι τραπεζίτες και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, και τα πιο ηχηρά ονόματα από τον εφοπλιστικό χώρο της Ελλάδος, μεταξύ άλλων, ο κ. Νίκος Τσάκος, η κα. Σεμίραμις Παληού, ο τέως πρόεδρος της ΕΕΕ, κ. Θεόδωρος Βενιάμης ο κ. Πέτρος Παππάς, ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, ο κ. Πάρης Δράγνης, ο κ. Γιάννης Δράγνης, ο κ. Χάρης Βαφειάς, ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, ο κ. Γιάννης Ξυλάς, η κα. Ιωάννα Προκοπίου, ο κ. Λέων Πατίτσας, οι κκ. Νίκος και Γιώργος Τσαβλίρης, ο κ. Γιώργος Γουρδομιχάλης, ο κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, η κα. Ειρήνη Νταιφά.

Συζητήθηκαν τα σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα της αγοράς, όπως οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τη ναυτιλία λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι κυρώσεις και οι επιπτώσεις τους στο εμπόριο και τη ναυτιλία, η τεχνολογία, οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τους κανονισμούς που διέπουν τη ναυτιλία, το green shipping και η χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου και κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος βραβεύτηκε ο κ. Συμεών Παληός, Director και Chairman του Δ.Σ. της Diana Shipping με το "2022 Capital Link Greek Shipping Leadership Award", για την εξαιρετική του συμβολή στη ναυτιλία της Ελλάδος, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία του Capt. Παναγιώτη Τσάκου, Ιδρυτή και Προέδρου της Tsakos Group, ο οποίος προλόγισε τον κ. Παληό.

Η ναυτιλία της Ελλάδος παραμένει σημαντική για την παγκόσμια ναυτιλιακή οικονομία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά τη ρευστότητα και τους χαμηλούς οικονομικούς δείκτες των αγορών, οι Έλληνες επαγγελματίες έχουν επιδείξει συνεχή προσαρμοστικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, αναζητώντας τις ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Η δομή του Συνεδρίου

Το Συνέδριο εστίασε στα ακόλουθα βασικά θέματα:

Στις τρέχουσες τάσεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και των κύριων αγορών των εμπορευμάτων, της ενέργειας και της ναυτιλίας.

Στις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία σε σχέση με τις γεωπολιτικές και κανονιστικές εξελίξεις, και πιο συγκεκριμένα: στη συμμόρφωση με τον κανονισμό για τα ναυτιλιακά καύσιμα μικρής περιεκτικότητας σε θείο, και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στο περιβάλλον, καθώς και στον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της τεχνολογίας.

Όπως κάθε χρόνο, το βασικό θέμα του Συνεδρίου ήταν η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με επίκεντρο την χρηματοδότηση προερχόμενη από Τραπεζικούς Οργανισμούς, τις κεφαλαιαγορές, τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Με προσέλευση που ξεπέρασε τους 800 συμμετέχοντες, οι Σύνεδροι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν ένα Συνέδριο που τους προσέφερε ταυτόχρονα ενημέρωση και ευκαιρίες δικτύωσης με πολύ σημαντικούς παράγοντες της ναυτιλίας, καθώς και με σημαντικούς εκπροσώπους από τον Χρηματοοικονομικό χώρο, από Εμπορικές και Επενδυτικές τράπεζες και άλλους φορείς και οργανισμους. Το ολοήμερο αυτό ετήσιο Συνέδριο, είναι γνωστό για τη μεγάλη συμμετοχή πλοιοκτητών και το πλούσιο πληροφοριακό του περιεχόμενο.

Επίσημη τελετή βράβευσης "2022 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD"

Η απονομή του "2022 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" στον κ. Συμεών Παληό, Director and Chairman of the Board - Diana Shipping, στο πλαίσιο μιας συγκινητικής και λιτής τελετής, αποτέλεσε το αποκορύφωμα του συνεδρίου. Η βράβευση έγινε σε αναγνώριση της μακροχρόνιας συμβολής του και των επιτευγμάτων του στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς επίσης και της ηγετικής του σκέψης και των πρωτοποριακών πρωτοβουλιών του.

Στην πορεία όλων αυτών των ετών, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, έχει προσπαθήσει να κινηθεί με διαφάνεια, σαφήνεια και πειθαρχία. Ο κ. Παληός, ένας από τους σημαντικότερους εφοπλιστές της χώρας, με καταγωγή από τη Χίο, με τις εξαιρετικές του διοικητικές ικανότητες κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την επιχείρηση του ακόμα και μετά την οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα και τη ναυτιλία την τελευταία δεκαετία, την ίδια στιγμή που άλλες εταιρείες του κλάδου επηρεάστηκαν σημαντικά.

Ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση διακατείχε τόσο τον ίδιο, όσο και τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Capt. Παναγιώτη Τσάκου, Ιδρυτή και Προέδρου της Tsakos Group, ο οποίος προλόγισε τον κ. Παληό.

Ο Capt. Παναγιώτης Τσάκος ανέφερε: “Λίγα πράγματα σε αυτή τη ζωή θα μπορούσαν να μου προσφέρουν τόση χαρά όση αυτή που παίρνω προλογίζοντας τον κ. Συμεών Παληό, τον οποίο γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Συγχαίρω την Capital Link για την εξαιρετική της επιλογή όσον αφορά τον αποδέκτη του φετινού βαρυσήμαντου βραβείου.

Οι ναυτικές ρίζες του κυρίου Παληού βρίσκονται στο νησί της Χίου. Το 1971, ο Σίμος ίδρυσε τη Diana Shipping Agencies S.A. και από το 2005 έγινε CEO και Πρόεδρος της εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο Diana Shipping Inc. Η μακρόχρονη και βαθιά εμπειρία του στη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επιχειρησιακών θεμάτων, τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Αν υπάρχει ένα επίτευγμα που ο ίδιος ξεχωρίζει, αυτό σχετίζεται με το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο. Ακόμη, τα ειλικρινή πατριωτικά του αισθήματα έχουν αναδειχθεί πολλάκις, ενώ θα χαρακτήριζα ως θρυλική την αγάπη του για τη Χίο. Αγαπητέ Σίμο, τα θερμά μου συγχαρητήρια, αξίζεις την τιμητική αυτή διάκριση και με το παραπάνω.”

Με μια εξαιρετικά συγκινητική ομιλία ο κ. Παληός καθήλωσε τους παρευρισκόμενους στο γεύμα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν όλη η οικογένειά του, φίλοι του και σημαντικά στελέχη της ναυτιλίας αντιπροσωπεύοντας την ελίτ της ναυτιλιακής κοινότητας.

Στην ομιλία του, ο κ. Συμεών Παληός ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους σε αυτή τη συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, και στη συνέχεια τόνισε τα εξής:

“Ευχαριστώ ειλικρινά τους οργανωτές της Capital Link για το σημαντικό αυτό βραβείο. Προσπάθησα πάντοτε να κινούμαι επιχειρηματικά με ευπρέπεια και διαφάνεια, από την πρώτη μέρα ίδρυσης της Diana Shipping Agencies, πριν από περισσότερα από 50 χρόνια. Ακόμη, πορεύτηκα με πυξίδα την πειθαρχία και τη νηφάλια σκέψη.

Αναζητούσα ανέκαθεν νέες ιδέες χρηματοδότησης, κάτι που εν τέλει με οδήγησε στις δημόσιες αγορές κεφαλαίων. Είμαι βέβαιος πως η εισαγωγή της εταιρείας μου στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υπήρξε ζωτικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανάπτυξή της. Από νωρίς κατάφερα να προσελκύσω καλούς και έμπιστους συνεργάτες. Πιστεύω ακράδαντα πως η τύχη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μοίρα οιουδήποτε εγχειρήματος, και ευτυχώς στη Diana Shipping είχαμε αρκετή. Τέλος, είμαι πάνω απ’ όλα ευγνώμων για την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε και για την παρουσία σας σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή”.

Χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου ήταν ο ΑΝΤ1.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου: https://forums.capitallink.com/shipping/2022greece/index.html

