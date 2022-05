Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: διαταγή για βίαιη προσαγωγή του τρίτου καταγγέλλοντα

Ποιος είναι ο λόγος που κατατέθηκε το αίτημα. Γιατί δεν κατέθεσε ο τέταρτος καταγγέλον.

Εντολή για βίαιη προσαγωγή του τρίτου καταγγέλλοντα για βιασμό του από τον Δημήτρη Λιγνάδη έδωσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο οποίος δεν εμφανίστηκε για να καταθέσει και δεν εντοπίστηκε ούτε από τον συνήγορο του αλλά ούτε και από την Έδρα που προσπάθησε να τον βρει. Το αίτημα για βίαιη προσαγωγή τού μάρτυρα έγινε από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου, το οποίο έγινε δεκτό από τους δικαστές οι οποίοι θέλουν να καταθέσει ενώπιον τους όσα έχει ισχυριστεί στις ανακριτικές Αρχές το φερόμενο θύμα περί βιασμού του το 2018 οπότε ήταν ενήλικος.

Στη σημερινή διαδικασία κατέθεσαν μάρτυρες προτεινόμενοι από τον Δημήτρη Λιγνάδη, καθώς δεν μπόρεσε να καταθέσει το τέταρτο φερόμενο θύμα βιασμού, σε χρόνο που ήταν ανήλικος, λόγω συμπτωμάτων covid-19 που εμφάνισε. Ο μάρτυρας προσκόμισε αρνητικό τεστ, ωστόσο για λόγους προστασίας τής δημόσιας υγείας όλες οι πλευρές συμφώνησαν να μην ξεκινήσει σήμερα η κατάθεση του και να προχωρήσει η διαδικασία στις καταθέσεις προσώπων από το περιβάλλον του κατηγορούμενου.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η πρώην σύζυγος του αδελφού τού άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, η οποία δήλωσε απόλυτα βέβαιη πως ο ηθοποιός είναι θύμα σκευωρίας που εξυφάνθηκε και υποκινήθηκε από πρόσωπα στον χώρο της Αριστεράς. «Ξεκίνησε από τον χώρο του θεάτρου και του Εθνικού για να μην είναι ο Δημήτρης στη διεύθυνση και αυτό το εκμεταλλεύτηκε συγκεκριμένος χώρος που το οργάνωσε» είπε η μάρτυρας η οποία εκτίμησε πως η αρμόδια υπουργός χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο "επικίνδυνο άνθρωπο" φοβούμενη τι μπορεί να συμβεί από την υπόθεση.

Η γυναίκα, απαντώντας σε ερωτήσεις της Πολιτικής Αγωγής είπε ότι ο Δ.Λιγνάδης ως καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου είχε «έντονη προσωπικότητα και ήθελε να δώσει έμφαση στον αρχαίο πολιτισμό και την Ελλάδα». Αυτό, κατά την μάρτυρα, δεν αρέσει σε κάποιους στον αριστερό χώρο που «είναι ένας χώρος που δεν υποστηρίζει ούτε αριστεία ούτε αρχαία Ελλάδα». Σε ερώτηση αν θεωρεί πως και οι δικαστές και οι εισαγγελείς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση των καταγγελλόμενων βιασμών, ανήκουν στον συγκεκριμένο χώρο, η μάρτυρας διευκρίνισε πως δεν είπε για το δικαστήριο και τις δικαστικές αρχές αλλά για το κίνητρο της υπόθεσης το οποίο αφορά τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ανέφερε επίσης πως κατά τις πρώτες συνεδριάσεις της δίκης είδε στο δικαστήριο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης είπε πως το γεγονός των κοινών δικηγόρων των μηνυτών ενισχύει την εκτίμησή της περί σκευωρίας από τον χώρο της Αριστεράς. Στη θέση της αυτή, της απάντησε μία εκ των συνηγόρων των φερόμενων θυμάτων λέγοντας «θα εκπλαγείτε εάν δείτε ποια είναι η ιδεολογία μου», με την πρόεδρο να έχει ήδη παρέμβει λέγοντας πως δεν αφορούν τα πραγματικά περιστατικά όσα ανέφερε η μάρτυρας περί των δικηγόρων.

