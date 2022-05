Κοινωνία

Missing Alert: Πού εντοπίστηκαν τα ίχνη της 20χρονης

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του παιδιού" για την 20χρονη από τη Θεσσαλονίκη.

Η περιπέτεια της Κόρα Ο Κόνορ, 20 ετών, έληξε στις 12/5/22 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Κόρα Ο Κόνορ βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Κόρα Ο Κόνορ και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

