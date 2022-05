Κοινωνία

Ανέβασε τον σκύλο του στην οροφή εν κινήσει αυτοκινήτου

Συνελήφθη κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Στη σύλληψη ενός άντρα σε περιοχή της Καρδίτσας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σκύλου, που την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 εμφανιζόταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να βρίσκεται στην οροφή εν κινήσει οχήματος.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

