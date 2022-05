Life

Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: Καταρρέουν οι κατηγορίες σε βάρος του

Ο συνήγορος του προφυλακισμένου ηθοποιού, υποστήριξε ότι οι καταγγέλλουσες «θυμήθηκαν» μεταχρονολογημένα τις κατηγορίες όταν διαψεύστηκαν προσδοκίες τους.

Σε δήλωση του στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες σε βάρος του πελάτη του, είναι έωλες και κατά συνέπεια καταρρέουν.

Μάλιστα απέδωσε τις καταγγελίες στην διάψευση των προσδοκιών των γυναικών αυτών ότι θα γινόντουσαν μεγάλες ηθοποιοί στο πλευρό του πελάτη του.

Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου:

Όσο περνάει ο καιρός, η στέρηση της ελευθερίας γίνεται πιο δυσβάσταχτη για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος να ζει ελεύθερος. Και μάλιστα επιτείνεται αυτή η στέρηση της ελευθερίας, από το αίσθημα της αδικίας, που νιώθει ο Πέτρος Φιλιππίδης, για αυτήν την προσωρινή κράτηση – προφυλάκιση. Οι κατηγορίες σε βάρος του καταρρέουν, φυλλοροούν.

Η καταγγέλλουσα θυμάται στην τρίτη της κατάθεση, ότι είχε βιαστεί τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2007 από τον Πέτρο Φιλιππίδη, χωρίς επαναλαμβάνω να έχει υπάρξει συνουσία μεταξύ τους. Η πρώτη καταγγέλλουσα κεκλεισμένων των θυρών, όπου για μένα, υποβλήθηκε αυτό το αίτημα από τους ικανούς συνηγόρους στήριξης της κατηγορίας, γιατί έβλεπαν ότι όλες οι κατηγορίες αυτές ήταν παντελώς έωλες και ήθελαν να αποφύγουν την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Η δεύτερη καταγγέλλουσα θα είναι με ανοιχτές τις θύρες, γιατί έχουν την ψευδαίσθηση ότι υπάρχουν κάποια ίχνη βασιμότητας της απόπειρας βιασμού. Στην τρίτη καταγγέλλουσα, ξανακλείνουν και πάλι τις πόρτες καθώς εκεί είναι και πάλι ασυνάρτητες οι καταγγελίες που προσάπτει για απόπειρα βιασμού σε βάρος του Φιλιππίδη.

Και οι τρεις αυτές γυναίκες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, προσδοκούσαν ότι ο Φιλιππίδης θα της αναδείξει σαν μεγάλες ηθοποιούς. Διαψεύστηκαν και μετά από αυτή τη διάψευση μεταχρονολογημένα, μετά από 10 χρόνια, έγιναν οι καταγγελίες.





