Κόσμος

Ερντογάν – ΝΑΤΟ: Λάθος η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολίασε το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και τα μηνύματα που αναμένεται να δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τα F-16.

Εμμέσως απείλησε με βέτο ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στο ενδεχόμενο εισόδου στο ΝΑΤΟ, την Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Η Τουρκία δεν θέλει να κάνει το ίδιο λάθος όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις με την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας ότι δεν βλέπει θετικά την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι ένας άλλος λόγος που δεν βλέπει θετικά την ένταξη Φιλανδίας-Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι η υποστήριξή τους στο ΡΚΚ και το YPG.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και τα μηνύματα που θα δώσει για την πώληση F16 στην Τουρκία. «Τα μηνύματα που θα δώσει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα σε εκείνους (στις ΗΠΑ) είναι ένα άλλο θέμα. Επομένως, ειδικά αφού ακούσουμε τις δηλώσεις Μπάιντεν, μετά θα τοποθετηθούμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Και μέσω gov.gr οι καταγγελίες

Βόλος: Έδειρε την 7 μηνών έγκυο γυναίκα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)