Ουκρανία - Ζελένσκι για Μακρόν: προσπαθεί μάταια να κάνει διάλογο με τον Πούτιν

Τι δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος για τον Γάλλο ομόλογό του σε σχέση με τη στάση του προς τη Ρωσία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί "μάταια" να κάνει διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίμησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κρίνοντας ότι "δεν είναι σωστό" ο Γάλλος πρόεδρος να είναι έτοιμος, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, να "κάνει διπλωματικές παραχωρήσεις" στη Ρωσία.

"Δεν πρέπει να αναζητούμε μια διέξοδο για τη Ρωσία και ο Μακρόν το κάνει εις μάτην", δήλωσε ο Ζελένσκι το βράδυ της Πέμπτης στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο RAI1, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν σήμερα στο κανάλι του στο Telegram.

"Ξέρω ότι ήθελε να έχει αποτελέσματα στη διαμεσολάβηση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά δεν τα είχε", παρατήρησε.

"Μέχρις ότου η ίδια η Ρωσία θελήσει και καταλάβει ότι έχει ανάγκη (το τέλος του πολέμου) δεν θα αναζητήσει καμιά διέξοδο", πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Μακρόν είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι, για να τεθεί τέλος στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία ο ρωσικός στρατός, η ειρήνη θα πρέπει να οικοδομείται χωρίς να "ταπεινώνεται" η Ρωσία.

Για τον Ζελένσκι ωστόσο, "ο Μακρόν δεν χρειάζεται να κάνει διπλωματικές παραχωρήσεις (στη Ρωσία) τώρα".

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκρινε ότι το διάβημα αυτό "δεν είναι πολύ σωστό", για να επιτρέψει, κατά τη γνώμη του, στον Πούτιν να "σώσει την υπόληψη" του, τη στιγμή που οι Ρώσοι συνεχίζουν να προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε εξάλλου ότι "ο χρόνος για να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι με τη Ρωσία τελείωσε". "Δεν είναι πλέον δυνατόν", τόνισε.

"Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συζήτησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ποτέ και τίποτα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου Ζελένσκι, Έλεγε πάντα ότι οι Ουκρανοί είναι αυτοί που αποφασίζουν τους όρους της διαπραγμάτευσής τους με τους Ρώσους", υπεραμύνθηκε από την πλευρά του σήμερα το Ελιζέ.

Έπειτα από αρκετές συνόδους διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας τον Μάρτιο, οι συνομιλίες σταμάτησαν έκτοτε, καθώς οι θέσεις των δυο πλευρών απείχαν μακράν.

"Σήμερα, ο διάλογος (με τη Μόσχα) πρέπει να είναι πραγματιστικός", πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ωστόσο επανέλαβε ακόμη μια φορά την επιθυμία του να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, "αλλά μόνο με αυτόν, χωρίς κανένα μεσολαβητή". "Και με μια προσέγγιση διαλόγου, όχι απευθύνοντας τελεσίγραφα", διευκρίνισε.

