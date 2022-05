Κόσμος

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ο Πούτιν θέλει να μεταφέρει τον πόλεμο στην Υπερδνειστερία

Τι είπε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για το ενδεχόμενο ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά.



Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται για μια μακρά σύγκρουση στην Ουκρανία και μια ρωσική νίκη στο Ντονμπάς στα ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας μπορεί να μην τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Άβριλ Χέινς.

«Εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολουθεί να σκοπεύει να επιτύχει στόχους πέρα από το Ντονμπάς», είπε η Χέινς στο Κογκρέσο.

Η επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο αποκρούστηκε τον Μάρτιο από μια ισχυρή ουκρανική αντίσταση. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν υπολόγιζε ότι η αποφασιστικότητα της Δύσης θα αποδυναμωνόταν με την πάροδο του χρόνου, καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν.

Σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν σκοπεύει να περιορίσει την επιθυμία του να καταλάβει μόνο την περιοχή του Ντονμπάς, αλλά θέλει να μεταφέρει τον πόλεμο στην Υπερδνειστερία, μια περιοχή της Μολδαβίας που αποσχίστηκε το 1990.

Ο Πούτιν προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία, για το οποίο «πιθανώς» θα επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη Ρωσία, τόνισε η Χέινς.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα εγκρίνει τη χρήση πυρηνικών όπλων μόνο εάν αντιληφθεί υπαρξιακή απειλή για το ρωσικό κράτος ή το καθεστώς», πρόσθεσε. «Σε σχέση με την πραγματικότητα ότι ο Πούτιν αντιμετωπίζει μια αναντιστοιχία μεταξύ των φιλοδοξιών του και των σημερινών συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ρωσίας, πιθανότατα αυτό σημαίνει ότι οι επόμενοι μήνες θα μπορούσαν να μας δουν να κινούμαστε σε μια πιο απρόβλεπτη και δυνητικά κλιμακούμενη τροχιά», τόνισε η Χέινς.

Κατά την ίδια ακρόαση στο Κογκρέσο, ο διευθυντής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA), υποστράτηγος Σκοτ Μπέριερ, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε στασιμότητα.

«Οι Ρώσοι δεν κερδίζουν και οι Ουκρανοί δεν κερδίζουν και βρισκόμαστε σε κάποιας μορφής στασιμότητα», τόνισε ο Μπέριερ.

