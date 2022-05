Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Θρίλερ με το θάνατο γυναίκας σε φλεγόμενο διαμέρισμα

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου ηλικιωμένης, από φωτιά μέσα στο σπίτι της.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο θάνατος ηλικιωμένης, η οποία βρέθηκε νεκρή στο φλεγόμενο διαμέρισμά της, στο Παλαιό Φάληρο, να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου στη διπλοκατοικία επί της οδού Σολωμού 53 ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρή την 78χρονη και στη συνέχεια απεγκλώβισαν τον γιο της, ο οποίος επίσης βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι, η γυναίκα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο κι εξετάζεται το αν ο θάνατός της προήλθε από τα τραύματα ή τη φωτιά.

Ο 48χρονος γιος της, με ιστορικό ψυχικής νόσου συνελήφθη.

