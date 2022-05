Κοινωνία

Περιστέρι: Γκαζάκια σε καφετέρια

Εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε έξω από καφετέρια στο Περιστέρι.

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε στις 23.00 χτες το βράδυ σε καφέ της οδού Πελοπίδα 167 στο Περιστέρι.

'Αγνωστοι τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό έξω από το κατάστημα, όπου εξερράγη με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά που προξένησε φθορές στον τοίχο και σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Η φωτιά σβήστηκε από την Πυροσβεστική, ενώ διενεργείται προανάκριση για το συμβάν από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

