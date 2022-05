Κοινωνία

Ραφήνα: Οι ληστές του ΑΤΜ έφυγαν με... βαμμένα χαρτονομίσματα (εικόνες)

Με άχρηστα χαρτονομίσματα, έφυγαν οι ληστές που ανατίναξαν το ΑΤΜ της τράπεζας.



Με βαμμένα και άχρηστα χαρτονομίσματα, έφυγαν οι ληστές, που τα ξημερώματα του Σαββάτου ανατίναξαν το ΑΤΜ της τράπεζας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο ΚΕΠ του δήμου Ραφήνας -Πικερμίου, αφού η λεία τους ήταν πράσινα, μοβ, κόκκινα 50ευρα και 20ευρα.

Αυτό οφείλεται στο Intelligent Banknote Neutralisation System, το λεγόμενο έξυπνο σύστημα αχρήστευσης τραπεζογραμματίων, με το οποίο εφοδιάζει τα ATM η Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι οι απόπειρες των ληστών είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένες σε αποτυχία, καθώς η παραβίαση ενός ΑΤΜ με οποιοδήποτε τρόπο, θέτει σε λειτουργία το μηχανισμό και τα χαρτονομίσματα βάφονται, γίνονται άχρηστα και δεν «περνάνε» πουθενά. Μωβ, πράσινο, μπλε, κόκκινο ή μαύρο, είναι το έντονο μελάνι που χρησιμοποιείται και καλύπτει μεγάλη επιφάνεια, ενώ δεν καθαρίζεται. Με αυτό το έξυπνο σύστημα η τράπεζα εξουδετερώνει την αξία της λείας και άρα το κίνητρο για την κλοπή.

Το ΑΤΜ στο ΚΕΠ του δήμου Ραφήνας - Πικερμίου ήταν εξοπλισμένο με το συγκεκριμένο σύστημα και έτσι οι δράστες έφυγαν στην ουσία με άδεια χέρια, αφού τα χαρτονομίσματα ήταν βαμμένα και επομένως άχρηστα.

