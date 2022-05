Αθλητικά

Περιστέρι - Λαύριο: Στα πλέι οφ της Basket League οι γηπεδούχοι

Το Περιστέρι επικράτησε του Λαυρίου κατέλαβε την όγδοη θέση της κανονικής περιόδου και πήρε την πρόκριση στα πλέι οφ.



Την πρόκριση στα πλέι-οφ της Basket League εξασφάλισε το Περιστέρι, καθώς επικράτησε 91-80 του Λαυρίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 26η και τελευταία αγωνιστική, και κατέλαβε την όγδοη θέση της κανονικής περιόδου. Ο Πέτεγουεϊ με 21 πόντους και ο Χρηστίδης με 18 ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα των δυτικών προαστίων, που στα πλέι-οφ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Εντυπωσιακοί ήταν για τους ηττημένους ο Κακλαμανάκης, που τελείωσε το ματς με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ, αλλά και ο Μουράτος με 14 πόντους και 16 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 47-39, 68-62, 91-80

Τρία τρίποντα του 18χρονου Μπιλάλη έβαλαν νωρίς το Περιστέρι σε... θέση οδηγού (19-10 στο 6΄), αλλά η είσοδος στο παιχνίδι του Κακλαμανάκη, που σημείωσε έξι γρήγορους πόντους, έφερε ένα σερί 8-0 για τους φιλοξενούμενους, που μείωσαν σε 19-18. Η ομάδα του Μίλαν Τόμιτς κράτησε έστω και οριακά το προβάδισμα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με πρωταγωνιστή τον Χρηστίδη, «έτρεξε» με τη σειρά της ένα σερί 9-0 και ξέφυγε 43-33 στο 17΄, για να κλείσει το ημίχρονο στο +8 (47-39).

Ενα προσωπικό σερί 7-0 του Ρασάντ Βον έφερε το Λαύριο σε απόσταση... βολής (57-54) στο 25΄ και το παιχνίδι συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο ως το 30΄, με τους γηπεδούχους να διατηρούν μικρό προβάδισμα. Στην τελευταία περίοδο, οι Πέτεγουεϊ και Γκρέι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, το Περιστέρι ξέφυγε 84-71 πεντέμισι λεπτά πριν τη λήξη και δεν απειλήθηκε ως το τέλος, παίρνοντας το τελευταία εισιτήριο για τα πλέι-οφ.

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μίλαν Τόμιτς): Μπιλάλης 12 (4/4 τρ.), Αγκμπελίζ 2, Πέτεγουεϊ 21 (1), Μωραϊτης 2 (7ασ.), Γκίελο 11 (2), Φύτρος, Κόζι 5 (1), Χρηστίδης 18, Σαλούστρος 6 (2), Γκρέι 14 (1), Φίλιππας, Σταυρακόπουλος

ΛΑΥΡΙΟ (Σάββας Καμπερίδης): Βον 19 (1), Σάβατζ 7 (1), Μουράτος 14 (2τρ, 16ασ.), Φιλοξενίδης, Βουλγαρόπουλος 8, Αμινού 3 (1), Πιλάβιος 4, Κακλαμανάκης 22 (12ρ.), Περσίδης 3 (1)

