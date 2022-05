Πολιτική

Πελόζι: Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια της Ελλάδας

Η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «πολύτιμο εταίρο στην προώθηση των κοινών μας συμφερόντων ασφαλείας».

Το αμερικανικό Κογκρέσο και η κυβέρνηση Μπάιντεν παραμένουν δεσμευμένοι για την ασφάλεια της Ελλάδας, δηλώνει μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή της Κυριακής» η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, λίγο πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό αύριο στον Λευκό Οίκο, και την ομιλία του τελευταίου σε κοινή συνεδρία της Βουλής και της Γερουσίας την Τρίτη.

Η πρόεδρος της Βουλής –τρίτη στην ιεραρχία εξουσίας μετά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο– χαρακτηρίζει την Ελλάδα «πολύτιμο εταίρο στην προώθηση των κοινών μας συμφερόντων ασφαλείας».

Επιπλέον, περιγράφει τη χώρα μας ως «καθοριστικής σημασίας» ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αερίου προς την Ευρώπη, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η κυρία Πελόζι, υπογραμμίζει πως «οι Έλληνες ήταν εκείνοι που δίδαξαν στον κόσμο ότι η νομιμότητα μιας κυβέρνησης μπορεί να πηγάζει μόνο από τον λαό».

