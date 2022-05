Αθλητικά

Θρήνος στην Μπαρτσελόνα: Σκοτώθηκαν οι αδελφοί Ρολόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χάθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο επί έξι χρόνια παίκτης της Μπαρτσελόνα.

Οι δίδυμοι αδελφοί, Μασιμιλιάνο και Αριελ Ρολόν, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στην Αργεντινή. Την τραγική είδηση, αποκάλυψε η καταλανική εφημερίδα «Sport» και επιβεβαίωσε με σχετική ανάρτηση στο Twitter, η Μπαρτσελόνα. Ο 27χρονος Μάξι, υπήρξε ποδοσφαιριστής των «μπλαουγκράνα» από το 2010 μέχρι το 2016.

«Είμαστε απογοητευμένοι από τον θάνατο του Maxi Rolon, ποδοσφαιριστή νέων της FC Barcelona από το 2010 έως το 2016. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και στέλνουμε την πλήρη υποστήριξη μας, στην οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του καταλανικού συλλόγου.

Maxi Rolon y su hermano Ariel, fallecieron en un accidente vial, a la altura de Pujato, cuando se dirigian a la ciudad de Rosario para buscar a sus familiares. Todo indicaria que perdio el control del vehiculo, y termino impactando contra un arbol. #QEPD QEPD pic.twitter.com/pmZPczcEd7 — BairesNews (@baires_news) May 15, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Θύμιος: προσαγωγές για το bullying στον Πύργο

Φινλανδία: Αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Η προσέλευση στην κάλπη με αριθμούς