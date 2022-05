Αθλητικά

Italian Open: Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Τζόκοβιτς στον τελικό

Ο Σέρβος ήταν ο μεγάλος νικητής στη Ρώμη, πήρε τον πρώτο του τίτλο στο 2022 κι έδειξε ότι είναι πανέτοιμος ενόψει του Roland Garros.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν... μπήκε στο πρώτο σετ του τελικού του Internazionali BNL d’Italia, έχασε την «χρυσή» ευκαιρία στο δεύτερο να ισοφαρίσει κι ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν συγχώρησε το λάθος του Έλληνα τενίστα. Ο Σέρβος ήταν ο μεγάλος νικητής στη Ρώμη με 2-0 σετ (6-0, 7-6 (5), πήρε τον πρώτο του τίτλο στο 2022 κι έδειξε ότι είναι πανέτοιμος ενόψει του Roland Garros.

Ένα χρόνο μετά τη συνάντησή του στον τελικό του κορυφαίου Grand Slam του Παρισιού, ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου νίκησε ξανά τον 23χρονο πρωταθλητή, ο οποίος δεν μπόρεσε να φτάσει στο τρίτο τρόπαιο της καριέρας του σε 1000άρι τουρνουά (μετρά δύο στο Monte Carlo Masters).

Για το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν ο 6ος τίτλος στο τουρνουά της «Αιώνιας Πόλης», ενώ με τη σημερινή έφτασε τις 7 νίκες απέναντι στον Τσιτσιπά στις 9 συνολικά αναμετρήσεις τους στο Tour. Ο Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει του 35χρονου στο Masters του Καναδά το 2018, ενώ ένα χρόνο μετά τον νίκησε ξανά στη Σανγκάη.

Ο «Νολε», όμως, έχει το απόλυτο στις μάχες του με τον Τσιτσιπά σε χωμάτινη επιφάνεια, καθώς έφτασε τις 5 επιτυχίες, με αποκορύφωμα την τρομερή ανατροπή από το 0-2 σε 3-2 στον περσινό τελικό του Roland Garros.

Ο σημερινός ήταν για τον Σέρβο ο 38ος τίτλος Masters στην καριέρα του, στο 12ο τελικό που έχει συμμετάσχει στην ιταλική πρωτεύουσα.

