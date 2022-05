Κόσμος

ΝΑΤΟ - Σουηδία: “Ναι” για αίτημα ένταξης, αλλά με παροχή εγγυήσεων

Το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σουηδίας άλλαξε την πολιτική γραμμή που ακολουθούσε ανέκαθεν. Τι δήλωσε η Μαγκνταλένα Αντερσον.



Το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σουηδίας έδωσε την έγκρισή του στην υποψηφιότητα της χώρας για την ένταξή της το ΝΑΤΟ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υποβολή αίτησης ένταξης στην Συμμαχία από την σουηδική κυβέρνηση, ταυτόχρονα με την Φινλανδία.

Κατά την διάρκεια έκτακτης συνόδου σήμερα, η ηγεσία του αποφάσισε ότι το κόμμα «θα υποστηρίξει στην υποψηφιότητα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», αναφέρεται σε ανακοίνωση, ανατρέποντας την πολιτική γραμμή που ακολουθούσε ανέκαθεν.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα διευκρινίζει πάντως ότι είναι αντίθετο στην εγκατάσταση μόνιμων βάσεων του ΝΑΤΟ, καθώς και πυρηνικών όπλων στο έδαφος της Σουηδίας, δύο στοιχεία που δεν αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη μίας χώρας στην Ατλαντική Συμμαχία.

Οι εσωτερικές διαβουλεύσεις έφεραν στο φως και διαφορετικές γνώμες στους κόλπους του κόμματος, καθώς εκδηλώθηκαν επικριτικές φωνές που θεωρούν ότι η απόφαση είναι εσπευσμένη ώστε η Σουηδία να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Φινλανδία.

Άντερσον: Η Σουηδία χρειάζετα εγγυήσεις ασφαλείας που συνοδεύουν την ένταξη στο ΝΑΤΟ

«Αύριο θα διασφαλίσω ότι υπάρχει ευρεία κοινοβουλευτική υποστήριξη στην Βουλή για την αίτηση ένταξης της Σουηδίας και στην συνέχεια θα λάβουμε μία κυβερνητική απόφαση», δήλωσε η πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκνταλένα Αντερσον κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Στοκχόλμη.

Μία κοινή υποψηφιότητα στο ΝΑΤΟ με την Φινλανδία είναι το καλύτερο για την Σουηδία και την ασφάλειά της, πρόσθεσε η πρωθυπουργός.

Οι ανάγκες ασφαλείας της Σουηδίας υπηρετούνται με το καλύτερο τρόπο από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, δήλωσε η Μαγκνταλένα Αντερσον, αφού το κόμμα της, το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, άλλαξε την πολιτική του γραμμή εγκαταλείποντας την πάγια άρνησή του για ένταξη της χώρας στην Συμμαχία, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Το καλύτερο για την ασφάλεια της Σουηδίας και του σουηδικού λαού είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ», δήλωσε η σουηδή πρωθυπουργός. «Πιστεύουμε ότι η Σουηδία χρειάζεται τις επίσημες εγγυήσεις ασφαλείας που συνοδεύουν την ένταξη στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

