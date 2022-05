Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ματωμένο φεγγάρι”: Μαγική η υπερπανσέληνος του Μαΐου - Συμπίπτει με ολική έκλειψη (εικόνες)

Το “φεγγάρι των λουλουδιών” έκανε την εμφάνιση του “κλέβοντας τα βλέμματα” . Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο.

Ξεκίνησε η υπερπανσέληνος του Μαΐου, που είναι γνωστή και ως «ματωμένο φεγγάρι», μαζί με την έκλειψη της Σελήνης.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, το φως που θα φτάνει τη Σελήνη θα έχει διαθλαστεί μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης, με αποτέλεσμα το χρώμα της να αλλάζει από γκρι σε ροζ και στη συνέχεια από πορτοκαλί σε κόκκινο.

Η υπερπανσέληνος του Μαΐου θα κορυφωθεί στις 16 Μαΐου.

Δείτε εικόνες από το Ναύπλιο:

Αν και η πανσέληνος αυτή αποκαλείται από τους αστρονόμους και ως «ματωμένο φεγγάρι», λόγω της ολικής έκλειψης Σελήνης, κανονικά η πανσέληνος του Μαΐου είναι γνωστή ως το «φεγγάρι των λουλουδιών».

Αυτό το όνομα καθιερώθηκε από τους ιθαγενείς της Αμερικής, καθώς αυτή είναι η περίοδος που παρατηρείται η άνθιση πολλών ειδών λουλουδιών.

Η ολική έκλειψη

Μια ολική έκλειψη συμβαίνει όταν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη ευθυγραμμίζονται σχεδόν πλήρως (συζυγία), οπότε όλο το φεγγάρι περνάει μέσω της σκιάς της Γης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Σελήνη γίνεται σταδιακά πιο σκοτεινή και τελικά παίρνει συνήθως ένα κοκκινωπό χρώμα (μερικές φορές πολύ σκούρο ή σχεδόν μαύρο αν η γήινη ατμόσφαιρα είναι βεβαρημένη από σωματίδια π.χ. μετά από μια ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η έκλειψη θα συμβεί περίπου μιάμιση μέρα προτού το φεγγάρι φτάσει στο περίγειο του, δηλαδή στο σημείο της τροχιά του που είναι το πιο κοντινό στον πλανήτη μας. Γι' αυτό, το βράδυ της Κυριακής και στη διάρκεια της έκλειψης που θα ακολουθήσει, η Σελήνη, που θα απέχει περίπου 362.000 χιλιόμετρα, θα φαίνεται περίπου 12% μεγαλύτερη από ό,τι όταν βρίσκεται στο απόγειο της, δηλαδή στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη.

Δεν χρειάζεστε ειδικά γυαλιά για να κοιτάξετε τον ουρανό, όπως στην ηλιακή έκλειψη.

Η έκλειψη θα είναι ορατή από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς επίσης, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από διάφορα μέρη της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.

Στην Αθήνα θα υπάρξει μερική σεληνιακή έκλειψη που θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και 45 λεπτά, ξεκινώντας γύρω στις 04:30 της 16ης Μαΐου, με κορύφωση περίπου στις 06:15 π.μ.

Όσον αφορά την πανσέληνο, η κορύφωση της θα συμβεί στις 07:15 ώρα Ελλάδας.

Αυτή θα είναι η πρώτη από τις δύο σεληνιακές εκλείψεις το 2022. Η επόμενη θα λάβει χώρα στις 8 Νοεμβρίου 2022, ενώ η μεθεπόμενη το 2025.

Ο όρος υπερπανσέληνος χρησιμοποιείται όταν το φεγγάρι φαίνεται λίγο μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, αφού βρίσκεται πιο κοντά στη Γη.

«Επειδή η τροχιά του φεγγαριού δεν είναι ένας τέλειος κύκλος, το φεγγάρι είναι μερικές φορές πιο κοντά στη Γη από ό,τι άλλες φορές κατά τη διάρκεια της τροχιάς του», σύμφωνα με τη NASA.

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη στη διεύθυνση ΕΔΩ:

Δείτε εικόνες από τον Ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο:

