Νέα Ερυθραία: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ επιχείρησαν να σταματήσουν μηχανή με δυο επιβάτες για έλεγχο, αλλά η συνέχεια ήταν απρόβλεπτη.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, επιχείρησαν να σταματήσουν μηχανή με δυο επιβάτες για να τους υποβάλλουν σε έλεγχο.

Ο οδηγός όμως αντί να σταματήσει στο σήμα των αστυνομικών, επιτάχυνε και προσπάθησε να ξεφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη και σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Αστυνομία, ο συνοδηγός πυροβόλησε κατά των αστυνομικών που τους καταδίωξαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κακοποιοί εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένης και αφού την απείλησαν, την υποχρέωσαν να τους δώσει όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στο σπίτι της. Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και έφυγαν, ενώ η γυναίκα ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το όχημα των κακοποιών και άρχισαν να τους καταδιώκουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Κατά την διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες και τελικά στο ύψος του Ολυμπιακού Χωριού κατάφεραν να διαφύγουν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ο Γενικός Γραμματέας Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο γεγονός κάνοντας λόγο για ακόμη ένα περιστατικό ανάλογο με αυτό που συνέβη πριν από λίγες μέρες στον Διόνυσο, όταν μπουκαδόροι επιχείρησαν αν εμβολίσουν αστυνομικά οχήματα για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Οι ομάδες αυτές έχουν συγκεκριμένη οδό διαφυγής και μπαίνουν στην Αττική Οδό, όπου σπάνε τις μπάρες για να ξεφύγουν. Σύμφωνα με τον κ. Μαυροειδάκο, στο χθεσινό περιστατικό δεν πυροβόλησαν εναντίον των αστυνομικών αλλά χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες εναντίον τους για να περιορίσουν μεταξύ άλλων και την ορατότητα τους.

