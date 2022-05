Κοινωνία

Δασκαλάκης: Στέλνει απαντητικό εξώδικο στη Ρούλα Πισπιρίγκου

Στην «αντεπίθεση» περνά ο Μάνος Δασκαλάκης, στέλνοντας εξώδικο στη Ρούλα Πισπιρίγκου. Μέσα στη μέρα θα παραδοθεί στους δικηγόρους της.

Μέσω του εξωδίκου θα απαντήσει και στα τρία ερωτήματα που θέτονται σε αυτό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δασκαλάκης δεν επιθυμεί τίποτα από την κοινή οικοσκευή παρά μόνο έναν φάκελο με σημαντικά έγγραφα.

Σε ό,τι αφορά το κινητό που βρίσκεται στην κατοχή του, δηλώνει πως είναι πράγματι δώρο της 33χρονης, με τον λογαριασμό της συσκευής να βρίσκεται στο όνομά της. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως θα προχωρήσει σε διακοπή και θα συνεχίσει να πληρώνει τις δόσεις μόνος του.

Τέλος, αναφορικά με τα μνήματα των τριών παιδιών, ο 30χρονος απαντά πως δεν υπήρχε λόγος επισήμανσης περί αυτών στο εξώδικο, καθώς έχει διευθετήσει κάθε οικονομικό ζήτημα σχετικά με αυτά.

