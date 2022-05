Κοινωνία

Φλώρινα - βιασμός ανήλικης: στη φυλακή ο πατέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φυλακές Γρεβενών μεταφέρθηκε ο πατέρας που φέρεται να βίαζε την κόρη του.

Προφυλακιστέο έκρινε η ανακρίτρια Φλώρινας τον 35χρονο από χωριό του Αμυνταίου Φλώρινας, που φέρεται να κακοποιούσε την ανήλικη κόρη του.

Ο 35χρονος έλαβε εξιτήριο την περασμένη Παρασκευή από το νοσοκομείο της Φλώρινας, όπου νοσηλευόταν μετά τον αυτοτραυματισμό του και οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, η οποία, αργά το μεσημέρι, σε συνεννόηση με τον Εισαγγελέα Φλώρινας, αφού τού απήγγειλε κατηγορίες για την κακοποίηση του νεαρού κοριτσιού, διέταξε την προφυλάκισή του. Στη συνέχεια, ο 35χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών.

Η υπόθεση κακοποίησης της μικρής μαθήτριας εξιχνιάστηκε χάρη στην παρατηρητικότητα των καθηγητών της, που είδαν αλλαγή στη συμπεριφορά της, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή της ψυχολόγου του σχολείου, η οποία μίλησε με το νεαρό κορίτσι.

Ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση, το πόρισμα της οποίας, μαζί με όλο το υλικό της προανάκρισης, διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Φλώρινας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζαχάρω: Θρήνος για το βρέφος που πέθανε

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης ταυτόχρονα!

Κάτω Πατήσια: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία μαθητή