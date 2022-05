Κόσμος

Αμμοθύελλα σαρώνει το Ιράκ (βίντεο)

Σφοδρότατη αμμοθύελλα στο Ιράκ, προκαλεί το κλείσιμο αεροδρομίων, σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών.



Σφοδρότατη αμμοθύελλα στο Ιράκ, προκαλεί το κλείσιμο αεροδρομίων, σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών. Πορτοκαλί χρώμα πήρε ο ουρανός.

Οι πολίτες του Ιράκ ξύπνησαν με έναν γνώριμο πλέον πορτοκαλί ουρανό, αποτέλεσμα νέας ισχυρής αμμοθύελλας που σημειώθηκε στη χώρα τους, στην οποία τα κλιματικά αυτά φαινόμενα επιδεινώνονται.

Τα αεροδρόμια και οι δημόσιες υπηρεσίες έκλεισαν, οι εξετάσεις στα σχολεία και τα πανεπιστήμια ανεστάλησαν:

Στις 5 Μαΐου, η πιο πρόσφατη αμμοθύελλα στο Ιράκ είχε προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα σε μέρος του πληθυσμού. Ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος πέθανε και περισσότεροι από 5.000 χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο για να λάβουν περίθαλψη.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας (16.05.2022), οι στέγες των σπιτιών, τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στους δρόμους μέχρι και τα έπιπλα μέσα στα σπίτια ήταν καλυμμένα από ένα παχύ στρώμα πολύ λεπτής κίτρινης σκόνης, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP. Το πυκνό σύννεφο σκόνης εμπόδιζε τους κατοίκους να δουν κτίρια που βρίσκονται μόλις μερικά μέτρα μακριά.

Εξαιτίας της χαμηλής «ορατότητας στα 300 μέτρα», οι αρχές του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βαγδάτης ανακοίνωσαν «το κλείσιμο του εναέριου χώρου και τη διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο» για όλη την ημέρα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων INA.

Παράλληλα το αεροδρόμιο της Νατζάφ, ιερής πόλης των σιιτών στο νότιο Ιράκ, και αυτό της Σουλεϊμανίγια, στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν στον βορρά, έκλεισαν επίσης, σύμφωνα με το ιρακινό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Εξάλλου οι αρχές στην ιρακινή πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Παιδείας, κήρυξαν επίσημη αργία για τους τοπικούς διοικητικούς θεσμούς, με εξαίρεση τις υπηρεσίες υγείας, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι στη Βαγδάτη και σε άλλες πόλεις της χώρας χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Τουλάχιστον 7 επαρχίες από τις 18 της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Βαγδάτης, ανακοίνωσαν το κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών, με εξαίρεση αυτές της περίθαλψης.

Επίσης όλα τα σχολεία της χώρας παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα (16.05.2022) και οι εξετάσεις αναβλήθηκαν για αύριο, Τρίτη (17.05.2022) σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. Οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια αναβλήθηκαν επίσης.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το σύννεφο σκόνης θα διαλυθεί σταδιακά από απόψε.

Τουλάχιστον μια αμμοθύελλα την εβδομάδα πλήττει το Ιράκ τις τελευταίες εβδομάδες, στη χειρότερη, σύμφωνα με τους Ιρακινούς, έξαρση του φαινομένου αυτού απ’ όσο μπορούν να θυμηθούν.

«Τώρα συμβαίνει κάθε τρεις με τέσσερις ημέρες», δήλωσε ο 23χρονος οδηγός ταξί, ο Άχμεντ Ζάμαν στο Reuters. «Είναι σαφώς αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και της έλλειψης βροχής, όταν υπάρχει αέρας απλώς σηκώνει σκόνη και άμμο», πρόσθεσε.

«Είχαμε 75 περιπτώσεις με αναπνευστικά προβλήματα», δήλωσε παράλληλα ο Ίχσαν Μάουλουντ, γιατρός στα επείγοντα νοσοκομείου της Βαγδάτης. «Αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε αναπνευστήρες», σημείωσε.



Σύμφωνα με αξιωματούχο του ιρακινού υπουργείου Περιβάλλοντος, τις δύο προσεχείς δεκαετίες, το Ιράκ αναμένεται να αντιμετωπίζει «272 ημέρες σκόνης» ετησίως και το 2050 θα έχει φτάσει στο όριο των 300 ημερών.

Το Ιράκ είναι η πέμπτη πιο ευάλωτη χώρα στον κόσμο στην κλιματική κρίση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ξηρασία και ακραίες θερμοκρασίες πλήττουν αγροτικές εκτάσεις και καθιστούν μεγάλα τμήματα της χώρας μόλις και μετά βίας κατοικήσιμα στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εξάλλου η χώρα έχει καταγράψει θερμοκρασίες ρεκόρ τουλάχιστον 52 βαθμών Κελσίου τα τελευταία χρόνια.

