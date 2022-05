Πολιτική

Καλίν προς ΗΠΑ: τα F-16 στην Τουρκία θα ενισχύσουν την άμυνα του ΝΑΤΟ

Τι είπε ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για την ενεργειακή κρίση, την συνέχιση των γεωτρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο και τις κινήσεις για μεταφορά ισραηλινού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λόγω των κυρώσεων στην Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία και της αντίδρασης του Κρεμλίνου, ο Ιμπραχίμ Καλίν, εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ερντογάν, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι «οι κύριες εναλλακτικές λύσεις είναι το φυσικό αέριο της ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτό το θέμα κι είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη διαδικασία. Το φυσικό αέριο της ανατολικής Μεσογείου θα επιφέρει ευημερία σε όλους μας. Θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ευκαιρία για όλες τις χώρες (που έχουν ακτή στην ανατολική Μεσόγειο). Πιστεύουμε ότι οι νέες ενεργειακές ανακαλύψεις θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, όχι νέες εντάσεις».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ερωτηθείς για τις γεωτρήσεις φυσικού αερίου της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, ο Καλίν είπε πως «Οι γεωτρήσεις χρειάζονται χρόνο και δεν υπάρχει καμία εγγύηση για εξόρυξη. Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε και να πραγματοποιούμε γεωτρήσεις σε περιοχές όπου έχουμε άδειες».

Για την μεταφορά φυσικού αερίου από το Ισραήλ, ο Καλίν είπε, «είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την ιδέα. Οι ειδικοί λένε ότι η καταλληλότερη διαδρομή για τη μεταφορά του φυσικού αερίου της ανατολικής Μεσογείου είναι μέσω Τουρκίας. Έχουμε έναν αγωγό που εκτείνεται στο Τζεϊχάν και μπορούμε να μεταφέρουμε το φυσικό αέριο από εδώ στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες».





Υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θα επισκεφθεί το Ισραήλ την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και ότι ο υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

«Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του θέματος. Κατ' αρχήν (στις εισαγωγές φυσικού αερίου από το Ισραήλ) όχι μόνο δεν βλέπουμε πρόβλημα, αλλά βλέπουμε ακόμη και δυνατότητες», ανέφερε.

«Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να εγκρίνουν το αίτημα της Τουρκίας για τα F-16», είπε ο κ. Καλίν, προσθέτοντας πως «Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει κάνει ορισμένα συγκεκριμένα και θετικά βήματα για να προχωρήσει αυτό. Τώρα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και ελπίζουμε ότι θα λάβει την έγκριση από το Κογκρέσο. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όχι μόνο θα ενισχυθούν οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, αλλά και η άμυνα της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ»

