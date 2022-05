Κόσμος

ΗΠΑ: αίτημα στο Κογκρέσο για αναβάθμιση των τουρκικών F-16

Τι προβλέπει η συμφωνία και τι ακόμα προσπαθεί να κερδίσει η Άγκυρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τους ηγέτες του Κογκρέσου πριν από έναν μήνα να εγκρίνουν μια νέα συμφωνία όπλων με την Τουρκία.

Στην προτεινόμενη συμφωνία από τις ΗΠΑ, προβλέπεται η παροχή στην Τουρκία πυραύλων, ραντάρ και ηλεκτρονικών ειδών για την αναβάθμιση του στόλου των μαχητικών F-16 που διαθέτει η χώρα.

Η Άγκυρα, ελπίζει πως εκτός από τη συμφωνία για πυραύλους και ανταλλακτικά, να υπογράψει μια πολύ μεγαλύτερη συμφωνία για την αγορά 40 αεροσκαφών F-16, αξίας περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία αυτή, θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων Ουάσινγκτον - Άγκυρας, που έχουν πληγεί αρκετά μετά την αγορά των S-400 της Τουρκίας από τη Ρωσία. Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέφερε πρόσφατα ότι μια συμφωνία για τα F-16 με την Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Συμμαχίας. Όμως, ένα ποσοστό των αμερικανών νομοθετών, φαίνεται να έχει αντιρρήσεις σχετικά, κυρίως για τις επιδόσεις της Τουρκίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τις σχέσεις της με τη Ρωσία.

Το δημοσίευμα ακόμη, υπενθυμίζει, πως ΗΠΑ και Τουρκία ξεκίνησαν και πάλι διάλογο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «δεν επιβεβαιώνει δημοσίως ούτε σχολιάζει τις προτεινόμενες αμυντικές μεταφορές μέχρι να κοινοποιηθούν επίσημα στο Κογκρέσο», δήλωσε εκπρόσωπος, ενώ ούτε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ακόμη, τουρκική αντιπροσωπεία μετέβη στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με Αμερικανούς γερουσιαστές για τα μαχητικά F-16. Η αντιπροσωπεία θα συζητήσει τους προβληματικούς τομείς στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις και τρόπους υπέρβασης των προκαταλήψεων κατά της Τουρκίας.

