Τουρκία: Αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ για τα F-16

Αντιπροσωπεία από την Τουρκία στην Ουάσινγκτον για την πώληση των F-16. Ποιος είναι ο στόχος της επίσκεψης.



Τουρκική αντιπροσωπεία μετέβη στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με Αμερικανούς γερουσιαστές για τα μαχητικά F-16.



Η αντιπροσωπεία θα συζητήσει τους προβληματικούς τομείς στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις και τρόπους υπέρβασης των προκαταλήψεων κατά της Τουρκίας.



Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, βασικός στόχος είναι να μεταφέρουν ένα θετικό κλίμα προς το Κογκρέσο σχετικά με την πώληση των F-16 που ζητά η Τουρκία.



Στην αντιπροσωπεία μετέχουν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του AKP Ισμέτ Γιλμάζ, ο αντιπρόεδρος του AKP για τις Εξωτερικές Σχέσεις Εφκάν Αλά, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, ο πρόεδρος της 75ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Βολκάν Μποζκίρ, ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ Οσμάν Ασκίν Μπακ και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Αχμέτ Μπεράτ Κονκάρ.

