Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά - Η πρόταση για την ποινή του

Ομόφωνα η έδρα αποφάσισε την απόρριψη των ελαφρυντικών που ζήτησε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Η πρόταση του εισαγγελά για την ποινή.

Την απόρριψη των ελαφρυντικών που ζήτησε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση.



Η απόφαση της έδρας είναι ομόφωνη. Ο 34χρονος πιλότος ζήτησε να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.



Επιγραμματικά, όπως ανέφερε η πρόεδρος του δικαστηρίου, στο σκεπτικό ελήφθησαν υπόψιν τα κριτήρια που έθεσε ο Άρειος Πάγος για την αναγνώριση του προτέρου σύννομου βίου. Επιπλέον στην απόφαση των δικαστών βάρυνε η στάση του κατηγορουμένου να αγοράσει το οικόπεδο εξ ολοκλήρου στο όνομά του παρότι είχαν καταβληθεί χρήματα από τους γονείς της Καρολάιν, πράξη που δεν θεωρείται έντιμη, όπως επεσήμανε η πρόεδρος.



Σε ότι αφορά την απόρριψη του δεύτερου ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς στο σκεπτικό των δικαστών ελήφθησαν υπόψιν ότι οι 37 ημέρες που ακολούθησαν το έγκλημα και ότι 12 μήνες εγκλεισμού είναι πολύ λίγος χρόνος για να κριθεί η μετέπειτα καλή συμπεριφορά. Επιπλέον επισημάνθηκε ότι από την πλευρά της υπεράσπισης δεν προσκομίστηκε έγγραφο από τις φυλακές για τη συμπεριφορά του κατά τον εγκλεισμό του.





Από την πλευρά της, η εισαγγελέας ζήτησε να επιβληθεί ισόβια κάθειρξη στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο για την ανθρωποκτονία. Δέκα έτη κάθειρξη και 400 ημερήσιες μονάδες των 50 ευρώ για τη θανάτωση ζώου. Για την ψευδή κατάθεση ένα έτος φυλάκιση 360 μονάδες επί 10 ευρώ

Και για την ψευδή καταγγελία φυλάκιση ενός έτους.

