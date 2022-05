Τεχνολογία - Επιστήμη

Μυλωνοπούλου: Ο Αναγνωστόπουλος δεν έχει συναισθήματα - Η Λυδία να είναι περήφανη για την Καρολάιν

Τι είπε για τον δολοφόνο και τι για το άτυχο θύμα του, η σύμβουλος ψυχικής υγείας, που βοήθησε τις Αρχές να φτάσουν στην αποκάλυψη του δολοφόνου της νεαρής μητέρας.

Καλεσμένη στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν την Δευτέρα η Ελένη Μυλωνοπούλου, σύμβουλος ψυχικής υγείας που συνέβαλε τα μέγιστα στην αποκάλυψη του πραγματικού δράστη της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά.

Ερωτηθείσα για την απόφαση του δικαστηρίου για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, η κ. Μυλωνοπούλου είπε «επέφερε την δικαίωση και την κάθαρση, δικαίωση και ανάπαυση για την ψυχή της. Ως εκεί. Αυτό όμως απέχει, γιατί η κοπέλα αυτή δεν θα μπορέσει να δει ξανά το παιδί της, δεν θα μπορέσει να κάνει τα όνειρα της. Η κοπέλα αυτή είναι μέσα σε έναν τάφο».

«Φοβόταν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο που φόβιζε τον Αναγνωστόπουλο, διότι ήταν ακριβώς αυτό που είχε αντικρούσει το θέατρο του. Τα ασύστολα ψεύδη, το θέατρο του, την παραποίηση της πραγματικότητας», απάντησε στο τι ήταν αυτό που τρόμαζε τον δολοφόνο, σε σχέση με την κατάθεση της στις Αρχές και στο δικαστήριο.

Σχετικά με την «συγγνώμη» που ζήτησε ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, η Ελένη Μυλωνοπούλου ξεσπάθωσε κατά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, λέγοντας «ποια συγγνώμη; Συγγνώμη από τα χείλη του, όταν επί 37 ημέρες κορόιδευε όλον τον κόσμο, όταν η απολογία του ήταν μια παρωδία, όταν διαστρέβλωσε τα πάντα, όταν αποδόμησε τους πάντες, όταν έφτιαξε ένα σενάριο όπως αυτός το ήθελε; Ποια συγγνώμη; Που σκότωσε την γυναίκα του, ενώ κοιμόταν; Που σκότωσε το κουτάβι του; Δεν έχει ίχνος συναισθήματος, δεν έχει ίχνος ενσυναίσθησης».

Στο ερώτημα τι θα έλεγε αν μετά από χρόνια συναντούσε την μικρή Λυδία, την κόρη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και της άτυχης Καρολάιν, η Ελένη Μυλωνοπούλου είπε για τον δολοφόνο πως «για τον πατέρα της δεν θα της έλεγα απολύτως τίποτα, αυτό είναι δουλειά των παιδοψυχολόγων».

Σχετικά με την Καρολάιν σημείωσε πως στην μικρή Λυδία «θα της έλεγα πόσο θαυμάσια μητέρα ήταν, πόσο λάτρευε το παιδί της, την απεριόριστη αγάπη που είχε για αυτό. Η Καρολάιν ήταν ένα κορίτσι με μεγαλείο ψυχής, με όνειρα. Πίσω από το χαμόγελο της έρρεε η αγάπη, έρρεαν τα συναισθήματα για το μωρό της, για τα αδέσποτα. Όνειρο της ήταν να κάνει ένα καταφύγιο».

Συμπλήρωσε πως «το παιδί πρέπει να μάθει την αγάπη που έδινε σε όλα τα πλάσματα. Αυτό θα έλεγα στην Λυδία να είναι περήφανη για την μητέρα της, έστω για αυτό το διάστημα που είχε την τύχη να την έχει μητέρα της».

