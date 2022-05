Life

“The 2Night Show” - Γιώργος Σαρρής: οι Ζιγκ Ζαγκ διαλύθηκαν επειδή… (βίντεο)

Τι λέει για τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, την αγάπη του κόσμου και τις συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες, αλλά και το πως εμπνεύστηκε τα πλέον δημοφιλή τραγούδια.

Στο «The 2Night Show» φιλοξενήθηκε την Δευτέρα ο Γιώργος Σαρρής, ο οποίος αναφέρθηκε στο λόγο που διαλύθηκαν οι Ζιγκ Ζαγκ, το συγκρότημα που κατέγραψε μεγάλη επιτυχία στα 90’s.

«Ίσως ήμασταν το συγκρότημα που κράτησε περισσότερο από όλα. Όλα τα άλλα είχαν διακοπή κάπου στη μέση κι εμείς κρατηθήκαμε 17 χρόνια όλοι μαζί, όπως ήμασταν. Όσο περνούσαν τα χρόνια κι η δημοτικότητα του γκρουπ άρχισε να πέφτει, άρχισαν και τα προβλήματα. Όχι ότι ο ένας τα έριχνε στον άλλον αλλά εκεί αρχίζουν εκνευρισμοί και γιατί δεν κάναμε αυτό και να κάνουμε εκείνο. Υπήρχαν διαφωνίες προς την πορεία του γκρουπ. Η ατομικότητα των καλλιτεχνών είναι στον υπέρτατο βαθμό, παρόλο που δεν ήμασταν έτσι», είπε ο Γιώργος Σαρρής.

«Να σου πω την αλήθεια δεν πίστευα ότι θα διαλυθεί το συγκρότημα και δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό. Ουσιαστικά αποχωρήσαμε ένας ένας κι εγώ επέστρεψα μετά από μια τετραετία που ήμουν εκτός αλλά η εποχή ήταν πλέον διαφορετική… Ήμασταν τέσσερα διαφορετικά άτομα που δεν έμοιαζαν μεταξύ τους και παρόλα αυτά περάσαμε τρομερά χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες και κόντρες» σημείωσε ο Γιώργος Σαρρής.

Ο Γιώργος Σαρρής εξήγησε και γιατί ονομάστηκε έτσι το συγκρότημα, την αγάπη που πήραν τα μέλη του από τον κόσμο και μοιράστηκε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Ποιο «Αίνιγμα» λύθηκε όταν περπατούσε στα σοκάκια της Σαντορίνης; Σημαίνει κάτι το «Νάι, Νάι» και πώς μια ευχή του έγινε «Έρωτας Βοριάς» που «φυσάει» ακόμη, 27 χρόνια μετά το πρώτο του άκουσμα;

Ο Γιώργος Σαρρής εξήγησε ποιος ήταν ο λόγος που δεν βλέπαμε συχνά το συγκρότημα να μοιράζεται την πίστα με μεγάλα ονόματα της εποχής, ενώ θυμήθηκε μεγάλες τους συνεργασίες.

Τέλος, μίλησε για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει, τους δύο γιούς του και δηλώνει ενθουσιασμένος που πρόσφατα έγινε παππούς.